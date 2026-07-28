Elma Saiz, sobre los delitos de odio en el Mundial: "El mayor triunfo de la selección son sus valores de diversidad"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 14 de julio de 2026. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que el "mayor triunfo" de la selección española de fútbol durante el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá han sido sus "valores de diversidad", y lamentó los mensajes de odio en las redes sociales durante el campeonato.

En una entrevista para el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, Saiz presentó el estudio del ministerio junto al Observatorio Español de Racismo y Xenofobia sobre los discursos de odio que se han registrado en redes sociales durante el Mundial.

"Se han mejorado las retiradas de los mensajes en redes sociales. Es muy fácil que se hagan virales y es un daño que no deja de reproducirse. Es importante que se haya mejorado en este sentido. Tenemos un grupo de trabajo estable. Hay que ser extremadamente responsables. En este Mundial hemos escuchado declaraciones desafortunadas de personas que tienen foco", manifestó.

La ministra de Inclusión denunció los "muchos de los mensajes cuestionaban el origen de los jugadores", y se refirió a las "declaraciones inaceptables" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que, según ella, "obvió la pluralidad y diversidad" de la sociedad actual.

En esta línea, la ministra indicó que "cuesta mucho dar pequeños pasitos y con unas declaraciones desafortunadas retrocedemos muchos metros". "Y si la explicación es que es sarcasmo... Eso es lo que exijo, ser absolutamente responsables", añadió.

Durante la entrevista, Elma Saiz también destacó que "el mayor triunfo de la selección española son sus valores de solidaridad, trabajo en equipo, diversidad...". Cuestionada acerca de si hay islamofobia en España, la ministra señaló que "lo que está claro es que muchos mensajes van dirigidos a personas del norte de África, personalizándolos en Lamine Yamal".

"Tiene que caer todo el peso de la ley contra los violentos y racistas. Son muchos más los buenos ejemplos, las buenas prácticas, las personas respetuosas... Pero hay que condenar los comportamientos que detectemos así, también en redes sociales. Hay que estar activos contra estos comportamientos", advirtió.