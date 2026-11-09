España arranca entre cientos de aficionados y con recuerdo a De Miguel

Selección española de fútbol, entrenamiento en Las Rozas - RFEF

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol completó este lunes un emotivo entrenamiento a puerta abierta en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde Luis de la Fuente empezó a preparar el primer encuentro de la 'ventana' de la Liga de Naciones ante Chequia, el jueves en el Estadio Letna.

La campeona del mundo se juntó de nuevo para afrontar los dos últimos partidos del grupo de Liga de Naciones, en busca de la ronda de cuartos de final como primeros del Grupo C y con un pleno de 12 puntos tras cuatro jornadas. Pese a la lluvia o el frío en la capital, la afición acudió por centenares a ver a la 'Roja', aprovechando el día festivo por la Virgen de la Almudena.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección se sumaron al homenaje del fútbol español con un minuto de silencio antes del inicio del entrenamiento en memoria del jugador del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel. El entrenamiento por la tarde inició la última concentración del 2026, que terminará en el Estadio Metropolitano el domingo 15 contra Inglaterra.

Trece jugadores de la Sub-21 trabajaron junto a la absoluta: Gonzalo García, Carlos Espí, Rodrigo Mendoza, Thiago Pitarch, Cristhian Mosquera, Manu González, Ángel Ortiz, Javi Hernández, Yarek Gasiorowski, David Mella, Pablo García, Bruno Iribarne y Salva Esquivel, disfrutando de una sesión totalmente abierta al público.

Entre las indicaciones de De la Fuente y el trabajo de recuperación tras la última jornada liguera, los internacionales se acercaron a la grada en varios momentos para saludar, firmar autógrafos y hacerse fotos con una afición entregada. La selección acudió a Las Rozas este lunes por la mañana, con las ausencias de Ander Barrenetxea, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, y las novedades de última hora de Jorge de Frutos y Víctor Muñoz.

Uno de los debutantes, Jacobo Ramón, atendió a los medios de la RFEF al terminar el entrenamiento. "Es un orgullo estar aquí, todavía me cuesta un poco asimilarlo, y ojalá lleguen muchas más. Al principio un poco nervioso, pero los compañeros son buena gente y me lo ponen muy fácil. Son un grupo maravilloso, estoy muy contento de estar aquí", afirmó.

"Vengo a hacer mi fútbol que es lo que me ha traído aquí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, dentro de lo que yo sé. Espero ayudar al equipo. El himno seguro que se me pone la piel de gallina y ojalá poder hacer el debut, quedarme lo máximo posible con todo", añadió el defensa de 21 años, que juega en el Como 1907 italiano.

Por otro lado, Pedro Porro confió en seguir en la "dinámica positiva". "Lo primero de todo dar un mensaje a la familia de Jesús. Es un momento muy delicado para el mundo del fútbol, y la familia, mandarle un abrazo. Por lo que me toca, muy feliz de ver a esta gente de nuevo y tener la segunda estrella en el pecho", afirmó.

"Siempre enchufados. Venimos de una dinámica muy positiva, el equipo lo veo muy bien y eso es lo importante, siempre con la misma humildad, trabajando siempre como venimos trabajando, y afrontar estos dos partidos con la mayor ilusión", terminó.