Las jugadoras de la selección celebran el gol de Patri Guijarro en el amistoso ante los Estados Unidos - PRENSA RFEF

España arranca con victoria de prestigio el camino a Brasil

La selección femenina, agarrada a su efectivo inicio y a Adriana Nanclares, derrota 0-2 en su primer amistoso a Estados Unidos

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sacó este sábado una victoria de prestigio en el primero de sus dos amistoso ante la potente Estados Unidos, a la que derrotó por 0-2 en el Audi Field de Washington sin la necesidad de jugar su mejor partido, pero con efectividad y la labor de Adriana Nanclares.

La campeona del mundo empezó a mirar hacia el Mundial de Brasil del año que viene y su defensa del título con un triunfo de prestigio ante la tetracampeona del mundo frente a la que libró un bonito e intenso duelo donde los tempraneros grandes goles de Patri Guijarro y Eva Navarro fueron un preciado botín que luego resguardó con solvencia una acertada a Nanclares, que incluso detuvo un penalti. España sufrió muchos tramos, pero mostró su personalidad en un choque que dejó también la roja a Athenea del Castillo.

Sonia Bermúdez presentó un once variado para este primer amistoso, con Fiamma Benítez completando el medio junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas, con Adriana Nanclares como portera, la pareja Laia Codina-María Méndez como centrales, y con Salma Paralluelo, Edna Imade y Eva Navarro como tridente ofensivo. Ya desde el inicio, España dejó claro que quería ser protagonista, pese a sufrir la intensa presión muy arriba de su rival que la incomodó durante muchos minutos.

Sin embargo, ante los problemas para poder imponer su estilo, encontró la solución de la 'pegada' para hacer daño al equipo que entrena Emma Hayes, que no tuvo tanta eficacia como la campeona del mundo en estos primeros 45 minutos. Así, con las dos selecciones tratando de asentarse, Guijarro se encontró muy liberada y no dudó en lanzar un potente disparo que superó a Dickey para el 0-1.

La desventaja avivó la presión de las locales, sabedoras de que no podían dar demasiado respiro a su rival. A este le costó tener continuidad, pero cuando superó la presión, fue casi siempre una amenaza. Y una vez que lo hizo de forma directa, con golpeo largo de Nanclares, toque de Lucía Corrales a Imade y balón profundo a Paralluelo, cuyo centro lo empaló magistralmente Navarro en el segundo palo.

Un cuarto de hora y la número uno del ranking FIFA dejaba claro que la superioridad estadounidense de antaño ya no era tan evidente. Pese a ello, la campeona olímpica reaccionó con una oleada de intensidad y gozó de buenas ocasiones para haber recuperado terreno. Corrales salvo bajo palos un disparo de Thompson que había regateado a una Nanclares, que metió una gran mano para enviar al larguero un potente disparo de Wilson.

A partir de ahí, Estados Unidos bajó algo su presión y el mediocampo español respiró a través del balón, con Guijarro y Putellas escondiéndoselo mucho más tiempo a sus rivales. Eso no se tradujo en grandes amenazas a Dickey, más allá de un centro al que no llegó por muy poco Imade antes del descanso. Wilson, la más destacada del ataque ante la poca presencia de Trinity Rodman, sí estuvo más cerca minutos antes, pero su disparo tras otra pérdida española en las inmediaciones de su área, lo más negativo del primer acto, se fue rozando el palo.

NANCLARES Y CUATRO DEBUTS

La campeona del mundo volvió a toparse con dificultades en el inicio del segundo tiempo, donde le costó cogerle el pulso ante la renovada presión americana. Entonces emergió la figura de Nanclares para mantener el botín de la buena ventaja con dos buenas paradas ante Rodman y Lavelle, pero sobre todo deteniendo un penalti a Yohannes.

La autora de la pena máxima había sido Natalia Ramos, debutante con la 'Roja' junto a Clara Pinedo que, con Clara Serrajordi, que había entrado tras el descanso por Guijarro, conformaban el nuevo mediocampo de una España, donde también se estrenaba Andrea Medina, que no lograba despertar pese a esta serie de peligrosos avisos.

Estados Unidos fue de nuevo pagando el fuerte desgaste y la doble campeona de la Liga de Naciones pudo coger algo de aire y pasar menos apuros en el tramo final en el Audi Field de la capital donde también se produjo el debut de Ainhoa Marín y marcado por la expulsión por roja directa a Athenea del Castillo cuando apenas llevaba un par de minutos en el campo y después de que el VAR avisase a la colegiada de un tirón de pelo a una rival. Este martes, segundo asalto entre las campeonas del mundo en Filadelfia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 0 - ESPAÑA, 2 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Dickey; Fox (Cooper, min.82), Davidson, Wesley, Patterson (G.Thompson, min.46); Yohannes, Heaps (Swanson, min.66), Lavelle (Hutton, min.66); A.Thompson (Sanchez, min.66), Wilson y Rodman.

ESPAÑA: Nanclares; Batlle, Méndez, Codina, Corrales (Medina, min.66); Putellas (Ramis, min.66), Guijarro (Serrajordi, min.46), Benítez (Vignola, min.81); Navarro (Marín, min.81), Imade (Pinedo, min.65) y Paralluelo (Del Castillo, min.88).

--GOLES.

0-1, minuto 3. Guijarro.

0-2, minuto 14. Navarro.

--ÁRBITRA: Diana Pérez (MEX). Amonestó a Rodman (min.30) y Yohannes (min.71), por los Estados Unidos, y a Paralluelo (min.24), Corrales (min.40), por España. Expulsó por roja directa a Del Castillo en el minuto 90.

--ESTADIO: Audi Field de Washington.