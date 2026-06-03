España comienza a mirar el Mundial

Los jugadores de la selección española en el último entrenamiento previo al partido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este jueves en el Abanca Riazor a Irak (21.00 horas/La 1) en el primer amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido en que los de Luis de la Fuente buscarán coger ritmo y sensaciones de cara al debut del próximo 15 de junio ante Cabo Verde, en el que no estarán presentes los tocados Lamine Yamal y Nico Williams, ni los participantes en la final de la Liga de Campeones.

A nueve días del debut ante Cabo Verde, la España mundialista echa a rodar en Riazor. En un partido amistoso, pero en el que ya se empieza a respirar el aroma a Copa del Mundo, la 'Roja' se medirá a un rival de un escalón inferior aunque también mundialista como Irak, que ocupa el puesto 57 del ránking FIFA y séptima en la confederación asiática, incluida Australia.

Un partido que será el último que juegue la selección en territorio nacional antes de poner rumbo a Chattanooga (Tennessee), donde establecerán su cuartel general con vistas a conseguir la segunda estrella. Eso sí, en el no estarán presentes los dos jugadores más representativos del estilo de la España de Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Nico Williams.

Los extremos de FC Barcelona y Athletic Club continúan su plan específico para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. "Está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. Si sigue todo como va hasta ahora, podrían llegar para empezar el 15", afirmó el técnico riojano en la rueda de prensa previa al encuentro. Tampoco estarán los finalistas y campeones de la Champions Mikel Merino, Martín Zubimendi, David Raya y Fabián Ruiz.

Así, la alineación que presente Luis de la Fuente mezclará titulares con jugadores menos habituales, teniendo opciones de jugar los nueve que integran el grupo de apoyo: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Jon Martín, Javi Guerra, Jesús Rodríguez y Segio Gómez, teniendo todos la posibilidad de debutar, excepto estos dos últimos, que ya lo han hecho.

Y es que, la presencia del segundo amistoso, en tierras mexicanas, frente a Perú el próximo martes 9 de junio, hace que esa sea la prueba definitiva para España. Eso propiciará que, por ejemplo, Joan García, llamado a ser suplente durante el Mundial, pueda disfrutar de su primera titularidad. Además, en la defensa podría debutar Marc Pubill, que se perdió la última convocatoria por lesión.

También será interesantes las probaturas que haga el técnico de Haro en la medular, donde Rodri Hernández y Pedri podrían formar doble pivote, con Dani Olmo o Gavi en la línea de media punta. Por delante, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal apuntan a repartir minutos, mientras que en los extremos los ocuparán, a lo largo del encuentro, Álex Baena, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Jesús Rodríguez.

Enfrente estará una selección irakí que disputará en Estados Unidos, México y Canadá el segundo Mundial de su historia, tras el de México 1986. En aquella edición, el combinado asiático no pudo sumar ni un solo punto, cayendo en los tres encuentros de la fase de grupos. Ahora, con un equipo que se caracteriza por su fortaleza defensiva, encajando sólo 11 goles en los 18 partidos que ha disputado en la clasificación.

El de A Coruña será el segundo partido que dispute España frente a la selección irakí a lo largo de su historia. En el único precedente, el equipo dirigido por Vicente Del Bosque se impuso en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2009 gracias al solitario gol de David Villa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Joan García; Porro, Pubill, Laporte, Grimaldo; Rodri, Pedri; Víctor Muñoz, Dani Olmo, Álex Baena; y Ferran.

IRAK: Basil; Ali, Tahseen, Hahseen, Doski; Amyn, Sher, Al-Ammari, Bayesh; Hussein y Al Hamadi.

--ÁRBITRO: Florian Badstubner (ALE).

--ESTADIO: Abanca Riazor (A Coruña).

--HORA: 21.00/La1.