De la Fuente: "Esta selección tiene la asignatura pendiente de ganar un Mundial como la del triplete"

Luis de la Fuente durante un entrenamiento de la selección española - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 3 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, no duda de que tanto su selección como la que conquistó el histórico triplete entre 2008 y 2012 son "muy buenas" y que se parecen mucho en el aspecto "de la convivencia, la ilusión y el compromiso", pero que a la suya, pese a su gran momento, le falta todavía "la asignatura pendiente" de ganar un Mundial, mientras que no quiere que el amistoso de este jueves ante Irak sea "un bolo de verano" sino que les sirva para el debut ante Cabo Verde del 15 de junio.

"Son las dos muy buenas, no podría decirte cuál es mejor, porque me parecen dos superselecciones. Ahora, nosotros tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un Mundial y eso es muy difícil, pero creo que estamos preparados para ello", afirmó De la Fuente este miércoles en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

De todos modos, sí ve similar "un aspecto muy importante que es el de la convivencia, de ilusión y de compromiso". "Me consta porque he hablado mucho con Vicente (Del Bosque, seleccionador de aquel equipo) de esos detalles y cuando me cuenta cosas de su convivencia, pues casi las traslado a la actualidad", admitió.

De estos primeros días, el de Haro está "muy contento de la actitud, del comportamiento y de las ganas de todos los jugadores, y de la intensidad de los entrenamientos", y es optimista en cuanto a los lesionados. "Su estado evoluciona como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida desde hace tiempo", aclaró.

"Vamos a ver día a día también el valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva, realmente a la víspera de este primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también hay que ver si creemos oportuno que participen o no", añadió de cara al debut ante Cabo Verde del próximo 15 de junio.

El técnico riojano descartó para el amistoso de este jueves ante Irak a Lamine Yamal y Nico Williams, y confirmó que según "el plan previsto", tienen "la confianza" de que el extremo del FC Barcelona "va a estar para el día 15". "Todavía quedan días, está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar a para empezar el 15", subrayó.

A pocos días de ese debut, De la Fuente está "feliz, emocionado" por vivir "un hito histórico" como un Mundial, el primero en su carrera. "Es la ilusión de cualquier entrenador, y yo además como seleccionador de mi país. Estoy feliz porque veo a un grupo de trabajo con una emoción e ilusión, y soy feliz viendo a la gente que me rodea feliz", confesó.

El seleccionador volvió a repetir el mismo mensaje de las últimas semanas respecto a un favoritismo que le da incluso la inteligencia artificial. "La IA me parece fantástica, es el futuro, pero confío más en las personas. Y a mí lo que me da es el 'feeling' con el resto de la sociedad y valoro más lo que puedan decir profesionales, medios de comunicación, gente que vea y huela el fútbol. Es un Mundial histórico porque es en el que hay más selecciones con posibilidades reales de ganarlo", reiteró.

Y esta preparación para la Copa del Mundo puede estar alterada por los rumores sobre el futuro de los internacionales. "No, no me molesta", aseguró De la Fuente. "En la Eurocopa se solucionaron algunas situaciones contractuales de jugadores y dentro de esa naturalidad y de la confianza que yo tengo en los jugadores y en su profesionalidad, su entrega, su compromiso con esta selección", puntualizó.

"Es mejor si hay que solucionar algo, que sea lo antes posible y en el momento oportuno que se corresponda porque lo que no se puede estar es con una tensión seguramente durante mucho tiempo que les pueda despistar algo, que lo dudo también porque estos jugadores están muy concentrados en lo que queremos conseguir este Mundial", recalcó.

"EL AMISTOSO ANTE IRAK ES UN PARTIDO DE VERDAD"

Además, cuenta con la "suerte" de los capitanes que ha nombrado, Rodri Hernández, Unai Simón, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, que ponen "otra vez en valor el legado que han dejado y que siguen teniendo en vigor Dani Carvajal y Álvaro Morata". "Estos son un perfil muy parecido y Rodrigo sabe desempeñar esa capitanía. Todos lo viven con esa capacidad de liderazgo que es imprescindible para poder desempeñar esa función", celebró.

En cuanto al amistoso de este jueves en A Coruña ante Irak, el seleccionador dejó claro que "es imposible" que jueguen a medio gas y que "las noticias" que tienen del estado de terreno de juego "es que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche para que esté en perfectas condiciones". "Nos han enviado fotografías y presenta un aspecto fantástico", incidió.

"No queremos que sea un bolo de verano, esto es un partido de verdad para que lleguemos a las mejores condiciones el día 15", insistió el de Haro, que volvió a hablar de los riesgos que pueda haber. "Lo amistoso en este tipo de encuentro no existe porque queremos que sea un partido que marque nuestra preparación para el día 15 y eso sí que significa que hay que dar minutos a los jugadores y atender las necesidades de cada uno de ellos. En el fútbol no puedes llegar a un balón y decir no voy a meter el pie o no voy a hacer un sprint", advirtió.

Por ello, valorarán qué jugadores "participan más o menos", entre ellos los nueve que han estado de refuerzo. "Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho esta oportunidad para, primero, darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Nos han exigido mucho, nos han mejorado y nos han permitido además ver, insisto, futbolistas de futuro que en breve seguramente muchos de estos estarán con nosotros", detalló.

En cuanto a los porteros, descartó a David Raya para este amistoso porque llegará este mismo miércoles, pero volvió a dejar claro que cualquiera de los tres que van al Mundial son de "total garantía". "Yo sí tengo idea de qué portero, y casi tendría el equipo", expresó de cara al debut ante Cabo Verde.