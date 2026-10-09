Archivo - Lindsey Heaps y Oihane Hernández pugnan por un balón en el amistoso España-Estados Unidos de 2022 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

España y Estados Unidos defienden sus estatus

La selección femenina se mide en Washington a la tetracampeona del mundo en el primero de sus dos amistosos

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol arrancará este sábado (20.30 horas/Teledeporte) su puesta a punto para el Mundial de Brasil del año que viene con el primero de sus amistosos contra los Estados Unidos, tetracampeona del mundo y que será una buena prueba para ver su actual nivel y de una potencial rival el año que viene.

El Audi Field de Washington acoge este atractivo duelo entre la actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA y la tetracampeona mundial y número dos de la clasificación, un partido sin nada en juego más allá de la defensa de sus respectivos estatus.

Y es que en la actualidad, España parece ser el rival a batir por su rendimiento desde hace tres años cuando conquistó su primera Copa del Mundo, pero el historial y el potencial futbolístico avalan al combinado estadounidense, que aunque no brilló en el Mundial de 2023 fue un año después oro olímpico, además con la ventaja de jugar estos dos choques ante sus aficionados, con el segundo el martes 13 de octubre en las cercanías de Filadelfia.

El equipo que dirige Sonia Bermúdez logró su clasificación para defender su título el año que viene en Brasil y ahora tiene dos 'ventanas' en este 2026 para que la seleccionadora pueda hacer las probaturas que desee pensando en la gran cita de 2027. Eso le ha permitido diseñar dos amistosos de mucho nivel, con inusual viaje transatlántico que añade un punto más de exigencia.

De momento, la entrenadora madrileña parece tener claros sus planes y en su primera lista no ha habido excesivas novedades más allá de las seguramente obligadas por las bajas, algunas de ellos de futbolistas que podrían ser titulares en el primer partido de la defensa de la estrella como la guardameta Cata Coll, las centrocampistas Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Vicky López, o la lateral Olga Carmona.

Por este motivo, Bermúdez ha citado a nombres que están entre esa lista de candidatas a entrar en una convocatoria que empezará a perfilarse en 2027 cuando arranque la Liga de Naciones, competición que la 'Roja' ha ganado en sus dos ediciones. Este viaje a Estados Unidos puede ser importante para que futbolistas como Andrea Medina, Oihane Hernández, Ornella Vignola, Clara Pinedo, Natalia Ramos y Ainhoa Marín le quieran poner las cosas aún más difíciles a la seleccionadora.

Esta debe decidir cómo reparte las oportunidades en estos dos amistosos y si, dado el potencial del rival, alinea juntas a sus principales piezas como Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina, Irene Paredes o Mapi León.

Así, Misa Rodríguez y Adriana Nanclares pugnarán teóricamente por ocupar la portería ante la ausencia de la titular Cata Coll, mientras que atrás la entrenadora madrileña debe optar por su variada pareja de centrales. En el medio, tras las ausencias de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, la joven Clara Serrajordi podría formar tridente con Putellas y Guijarro, y arriba la principal duda puede estar en quién será la '9', con opciones para Edna Imade.

España buscará tutear y plantar su seña de identidad ante una selección estadounidense que ya no parece tan imbatible como antaño y que está preparando los cuartos de final contra Costa Rica del Campeonato Femenino de la CONCACAF.

Sin embargo, pese a no haber tenido sus mejores resultados en sus últimos amistosos ante Japón y Brasil, con una derrota con cada uno en sus dobles enfrentamientos, el equipo, dirigido por la reputada técnico británica Emma Hayes, siempre es un rival de máximo nivel y en casa querrá tomarse la revancha de la derrota sufrida ante las españolas en octubre de 2023 en El Sadar de Pamplona por 2-0, ya con la escisión producida semanas antes dentro de la selección española, que hasta esa fecha había perdido sus tres anteriores partidos.

Un equipo que también se ha ido renovando y que no cuenta con símbolos de antaño como Alex Morgan o Megan Rapinoe, aunque todavía con figuras veteranas como Lindsey Heaps o Rose Lavelle, y nuevas figuras como la delantera Trinity Rodman con las que intentará batir a la campeona del mundo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLE ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Dickey; Fox, Davidson, Wesley, Patterson; Yohannes, Heaps, Lavelle; Rodman, Thompson y Wilson.

ESPAÑA: Rodríguez; Batlle, Paredes, Codina, Corrales; Putellas, Guijarro, Serrajordi; Vignola, Imade y Pina.

--ÁRBITRA: Diana Pérez (MEX).

--ESTADIO: Audi Field de Washington.

--HORA: 20.30/Teledeporte.