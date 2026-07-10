La España de De la Fuente sigue fiel a su cita con las semifinales

Luis de la Fuente abraza a Lamine Yamal tras el España-Bélgica del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol continúa con su buena racha actual en grandes torneos desde la llegada de Luis de la Fuente como seleccionador y jugará unas semifinales de la Copa del Mundo, una ronda que no pisaba desde el histórico Mundial de Sudáfrica de 2010 y que le coloca entre los cuatro mejores por tercera vez en su historia.

La eliminación por penaltis ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Catar de 2022 puso fin a la era de Luis Enrique Martínez en el banquillo de la 'Roja' y provocó el salto desde la Sub-21 de De la Fuente, avalado por sus éxitos en las categorías inferiores y el conocimiento de los jugadores.

Antes de su marcha, el técnico asturiano había logrado llevar al equipo a las semifinales de la EURO de 2021 y a la final de la Liga de Naciones de meses después, perdiendo ante Italia, por penaltis, y Francia, respectivamente, y también le había metido en la 'Final a Cuatro' de la siguiente edición de la Nations. Esta ya fue responsabilidad del de Haro, que logró el título tras eliminar a Italia y a ganar por penaltis a Croacia.

De la Fuente afrontó su primer gran torneo de verdad en la Eurocopa de 2024 celebrada en Alemania y la 'Roja' brilló con un sensacional recorrido ganando todos sus siete partidos para levantar su cuarto título continental, el primero de gran valor desde 2012.

La selección española, pese a las bajas de jugadores por lesión de Rodri Hernández o Dani Carvajal, rayó de nuevo fin en su defensa del trono de la Liga de Naciones. Tras dominar su grupo, eliminó, a doble partido y por penaltis, en cuartos de final, a los Países Bajos, para volver a pisar unas semifinales donde se deshizo de Francia. Esta vez no hubo suerte en la final y cayó por penaltis ante Portugal.

Con todo, el gran examen para el técnico riojano y este bloque era este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde España llegaba como clara candidata. De momento, Luis de la Fuente ha logrado llevar al equipo hasta las segundas semifinales de su historia, 16 años después de las vividas en Sudáfrica en 2010, y lo ha hecho si perder ningún partido, sólo con el empate inicial ante Cabo Verde, y con sólo un gol encajado, el de este viernes en cuartos ante Bélgica.

La revancha ante los 'Diablos Rojos' en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) permitió a España situarse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia tras haber estado también en el 'Top 4' en Brasil'50, cuando el formato fue de dos fases de grupos.

En total, España jugará unas semifinales de una gran cita internacional por decimotercera ocasión en su historia. A las dos mencionadas de los Mundiales de Sudáfrica y el actual, se unen las vividas en las Eurocopas de 1964, 1984, 2008, 2012, 2021 y 2024, las de las Ligas de Naciones de 2021, 2023 y 2025, y las de las Copa Confederaciones de 2009 y 2013.