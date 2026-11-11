España pone a prueba su momento y variantes en Praga

Archivo - El jugador de la selección española Mikel Merino celebrando un gol ante República Checa. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se mide este jueves (20.45 horas/La 1) a la República Checa en el epet Arena de Praga, en la jornada cinco de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027, un partido al que acude con importantes bajas en busca aumentar de su récord de imbatibilidad y con la opción de asegurar su liderato si consigue un mejor resultado que Inglaterra en Wembley ante Croacia.

España visita la capital checa en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones con la clasificación para los cuartos de final del torneo en el bolsillo, pero con el liderato aún por ratificar. Y lo hará sin sus dos máximos generadores ofensivos de la 'Roja' en el año 2026, Lamine Yamal, con molestias en la rodilla, y Mikel Oyarzabal, con un proceso gripal, los cuales han marcado 14 tantos y repartido tres asistencias. A ellos se unen las de los lesionados Rodri Hernández y Dani Olmo, por lo que la campeona del mundo volverá a tirar de su extenso fondo de armario.

Pese a ello, la campeona del mundo parte como gran favorita para hacerse con los tres puntos ante una Chequia, dirigida por Santi Denia, frente a la que nunca ha perdido --seis victorias y dos empates--, pero que ya le creó incomodidad en el parón de octubre en Oviedo, donde cayó por 3-1.

Un séptimo triunfo que supondría el duodécimo consecutivo, el partido 43 manteniéndose invicta y, si Inglaterra no gana a Croacia, la certificación del primer puesto y la ventaja de campo en cuartos antes del cierre el domingo 15 en el Riyahd Air Metropolitano ante los 'Three Lions' donde se espera que estén Yamal y Oyarzabal.

Y es que los de Luis de la Fuente llegan líderes a la jornada 5 después de haber conseguido el pleno de victorias en los cuatro primeros partidos. Una marcha totalmente contrapuesta a la de los checos, que aún no han estrenado su casillero de puntos. Sin embargo, a pesar de esto, los pupilos de Santi Denia ya pusieron en serios apuros a España en el partido del pasado mes de octubre en el Carlos Tartiere, donde estuvieron cerca de igualar el partido en la segunda mitad.

En aquel partido, Mikel Merino dio la puntilla con un gol en el tramo final y en Praga, el del Arsenal, segundo máximo artillero español en la Liga de Naciones, podría ser una de las novedades en el once ocupando la mediapunta de inicio, en lugar del lesionado Dani Olmo, donde también podrían caer un Fermín López en gran forma. Además, Ferran Torres, que no marca con España desde la final del Mundial, apunta a ser la referencia ofensiva ante la ausencia de Oyarzabal.

Más variantes tiene De la Fuente en las bandas, donde la baja de Lamine Yamal y el estado de forma actual de los extremos puros hacen que solo Álex Baena parta como garantías de ser titular. En la banda derecha, Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz serían las opciones más desequilibrantes.

Por su parte, la baja de Rodri debería ser cubierta por su sustituto natural, Martín Zubimendi, aunque De la Fuente podría probar ahí con la pareja Fabián Ruiz-Pedri González. Atrás, Dean Huijsen, en gran momento, se perfila titular en defensa por el proceso vírico que sufre Aymeric Laporte, mientras que el resto sería la defensa del Mundial con la vuelta de Pedro Porro al lateral derecho tras perderse la anterior 'ventana' por lesión.

CHEQUIA SIN GANAR UN PARTIDO OFICIAL DESDE HACE UN AÑO

Enfrente, una República Checa que llega con numerosas bajas con respecto las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones, como son las de los lesionados Robin Hranac, Ondrej Kricfalusi, Ondrej Lingr, Matj Rynes, Pavel Sulc y Adam Karabec, este último uno de los dos jugadores checos que han conseguido ver puerta en la competición, a las que se une la del sancionado Michal Sadílek.

Pese a ello, los de Santi Denia, que por el contrario recuperan a un jugador con experiencia como Tomas Soucek, David Jurasek, David Zima y Lukas Provod, buscarán sumar su primer punto y poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. De hecho, no ganan un partido oficial desde noviembre de 2025, cuando golearon a Gibraltar (6-0) y arrastran nueve sin hacerlo, aunque ante la República de Irlanda y Dinamarca se impusieron por penaltis para clasificarse para el Mundial.

Aun así, los locales intentarán, como hicieron durante tramos en el duelo de ida, discutir el dominio del balón a España. Algo para lo que será clave la presión alta y atrevimiento que les ha caracterizado desde la llegada del manchego al banquillo. Además, la defensa de España deberá estar especialmente atenta al talentoso delantero del Hoffenheim Adam Hlozek que, pese a no marcar, ha asistido en los dos goles de Chequia en la competición.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Williams, Merino, Baena; y Ferran.

REPÚBLICA CHECA: Hornicek; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Dane; y Hlozek.

--ÁRBITRO: Nikola Dabanovic (MNE).

--ESTADIO: epet Arena de Praga.

--HORA: 20.45/La 1.