Las jugadoras de la selección celebran el 0-2 de Eva Navarro en el amistoso ante Estados Unidos - PRENSA RFEF

España quiere otro golpe en la mesa

La selección femenina juega su segundo amistoso contra los Estados Unidos animada tras su triunfo en el primero

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol jugará este martes (01.00 del miércoles en la península) el segundo de sus amistosos contra los Estados Unidos, con la que se reencuentra en el Subaru Park de Chester, en Filadelfia, tras su óptimo triunfo del pasado fin de semana en Washington.

La actual campeona del mundo se impuso por 0-2 el pasado sábado en el Audi Field de la capital en un intenso encuentro a la tetracampeona mundial y demostró su madurez y que las distancias que había hace unos años han desaparecido definitivamente y que ya la puede tutear, incluso ante su público.

España sumó su segunda victoria seguida ante la actual campeona olímpica tras la logrado en octubre de 2022 en El Sadar de Pamplona (2-0) y lo hizo gracias a su efectivo inicio, con los dos goles antes del cuarto de hora, pero no sin sufrir ante un rival que cuando tuvo energía para presionar con fiereza le generó mucha incomodidad. De hecho, fue clave la figura de la guardameta Adriana Nanclares, que con sus paradas, penalti incluido, dejó sin premio a la insistencia del equipo que entrena Emma Hayes que gozó de buenas ocasiones.

Ahora, tres días después, ambos combinados se vuelven a encontrar en un partido donde los Estados Unidos querrá impedir que las españolas se vayan a casa con un buen golpe en la mesa de cara al año que viene cuando las dos partirán en la línea de salida de las favoritas a conquistar el Mundial en Brasil.

El conjunto que entrena Sonia Bermúdez ya sabe de primera mano las cartas que va a poner en la mesa la tetracampeona mundial para tomarse su particular y anímica revancha. La 'Roja' necesitará zafarse de la presión arriba de las locales con mejor precisión que tuvo, sobre todo, en la segunda mitad donde apenas pudo desplegarse, aunque ahí los cambios también habían tenido su influencia y la seleccionadora había puesto en el campo a jugadoras menos experimentadas y debutantes como Clara Pinedo, Natalia Ramos, Ainhoa Marín o Andrea Medina.

Esa es la principal incógnita que rodea a este segundo amistoso, cuáles serán las piezas por las que apuesten cada una de las seleccionadoras y si de inicio partirán con la mayor cantidad de sus principales figuras. Bermúdez alineó el sábado a Patri Guijarro y Alexia Putellas, y con ellas en el campo, España supo tener una mayor y mejor posesión que cuando las dos dejaron el campo tras el descanso.

Eso podría hacer que las dos centrocampistas, con la doble Balón de Oro a las puertas de su internacionalidad 150, volvieran a partir en el once titular, donde Clara Serrajordi, Clara Pinedo, Natalia Ramos y Fiamma Benítez aspirarían a completar el trío en la sala de máquinas de la campeona del mundo, con la futbolista del Atlético de Madrid la elegida en Washington y las tres primeras siendo las que acabaron el primer choque.

Además, pese a su gran actuación, lo más probable es que Nanclares deje su sitio en la portería a Misa Rodríguez, mientras que atrás se espera también a Irene Paredes en el centro de la zaga y a Oihane Hernández, futbolista que juega en Estados Unidos en las filas del Orlando Pride, como lateral derecho en lugar de una Ona Batlle que junto a Laia Codina y María Méndez fueron las únicas de campo que jugaron el partido completo.

Arriba, también podría haber modificaciones y más minutos para futbolistas como Ornella Vignola y Athenea del Castillo, protagonista por su tarjeta roja cuando acababa de salir por tirar del pelo a una rival, o para Lucía García, llegada a última hora tras la baja de Claudia Pina.

Por su parte, Emma Hayes, seleccionadora de los Estados Unidos, también debe decidir si realiza muchas rotaciones en su once de cara a mantener un plan de partido que será similar y con el que hizo bastante daño cuando encontró espacios a la espalda en la defensa de España, sobre todo en la figura de Sophia Wilson, con la mediática Trinity Rodman mucho mejor controlada por la siempre implacable Ona Batlle.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Tullis-Joyce; Fox, Davidson, Dal Fava, G.Thompson; Yohannes, Heaps, Hutton; Swanson, Wilson y Rodman.

ESPAÑA: Rodríguez; Hernández, Paredes, Codina, Corrales; Serrajordi, Guijarro, Putellas; Del Castillo, García y Vignola.

--ÁRBITRA: Myriam Marcotte (CAN).

--ESTADIO: Subaru Park de Chester.

--HORA: 01.00/Teledeporte.