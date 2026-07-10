La Federación inglesa investiga la entrada de un hombre en el centro de prensa de la selección con una llave inglesa

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane (centro, durante un entrenamiento junto sus compañeros en el Swope Soccer Village de Kansas City, en el Mundial 2026. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

KANSAS CITY, 10 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) investigará un incidente ocurrido en el centro de prensa de la selección de Inglaterra en Kansas City (Estados Unidos) después de que un hombre entrara en el recinto portando una llave inglesa.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrenta este sábado a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y este jueves entrenó en el Swope Soccer Village, situado a unos 800 metros de su centro de prensa, ubicado en un edificio comunitario.

Debido a esta sesión, ningún miembro de la plantilla de jugadores ni del cuerpo técnico de Inglaterra se encontraba en el lugar cuando, este jueves, un hombre que parecía estar en estado de angustia entró en el centro de prensa con una llave inglesa.

El individuo fue escoltado fuera de la sala y se hizo cargo de él la policía local. Ahora, la FA investigará este incidente, cuando el combinado inglés espera volver a sus instalaciones de Kansas City la próxima semana, antes de la semifinal del Mundial contra Argentina o Suiza, en el caso de vencer la eliminatoria frente a Noruega.