Ferran Torres, MVP de la final del Mundial: "El gol es de 47 millones de personas"

El delantero de la selección española Ferran Torres celebra el gol en la final del Mundial 2026. - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atacante de la selección española Ferran Torres, autor del gol del triunfo (1-0) de España sobre Argentina en el final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aseguró que este tanto "es de 47 millones de personas", al mismo tiempo que defendió que "el destino estaba escrito" y "estaba hecho" para bordar la segunda estrella.

"El gol es de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que estamos aquí, yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero lo hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible", indicó el delantero, elegido MVP de la final del torneo.

Ferran Torres, que entró pasada la hora de juego sustituyendo a Mikel Oyarzabal, fue el autor del 1-0 en el minuto 106 que hizo a España campeona del mundo 16 años después de la primera estrella bordada en Sudáfrica en 2010.

Un tanto con el que el atacante sintió "una liberación muy grande". "He sido una persona muy criticada. Pero yo creo que el destino está escrito, Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece", expresó.

"Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entras en nerviosismo, pero nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más", zanjó.