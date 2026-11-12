La FIFA visita el Santiago Bernabéu con motivo del Mundial 2030

La FIFA visita el Santiago Bernabéu con motivo del Mundial 2030
La FIFA visita el Santiago Bernabéu con motivo del Mundial 2030- RFEF
Europa Press Fútbol
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 19:20
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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La FIFA continuó este jueves en Madrid su visita por la ciudades candidatas a ser sedes del Mundial 2030 que organiza España junto a Portugal y Marruecos, con el Real Madrid y el Santiago Bernabéu ejerciendo de anfitriones.

Después de pasar por San Sebastián, Bilbao, Barcelona y Zaragoza en los últimos días, Madrid recibió a la delegación de la FIFA, junto al equipo de trabajo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y representantes institucionales.

En esta jornada de trabajo, el Santiago Bernabéu, estadio que aspira a acoger la final de la Copa del Mundo 2030, y el Real Madrid ejercieron de anfitriones con el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, al frente.

Autoridades locales, regionales y del Gobierno de España participaron en el señalado encuentro, mientras la FIFA sigue recopilando información antes de hacer oficial las sedes del próximo Mundial y, sobre todo, el escenario de una final que todos desean.

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