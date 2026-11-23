Luis de la Fuente con el 'Marca Leyenda' junto a Vicente del Bosque y Juan Ignacio Gallardo - MARCA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró feliz por recibir este lunes el 'Marca Leyenda' que le concedió el diario deportivo por su carrera y dejó claro que "es el principio de algo mucho más importante" y que "la vida" le ha enseñado que "nadie llega solo hasta aquí", mientras que aunque saben de la importancia de defender el título mundial en España en 2030, "antes hay cosas mucho más importantes" que no quieren "descuidar".

"Hay momentos en la vida que es difícil poder expresar lo que uno siente con palabras y hoy es uno de ellos. Recibo este 'Marca Leyenda' con una emoción difícil de describir. Cuando me comunicaron que había sido distinguido con dicho premio, a toda mi trayectoria, lo primero que sentí fue agradecimiento, aunque también mucha sorpresa", indicó De la Fuente tras recibir el premio, el 100 que entrega 'Marca'.

El técnico remarcó que "rara vez" aquellos que, como él, se dedican a algo que es "verdaderamente" su "pasión", suelen pensar "en los reconocimientos". "Lo hacemos en el siguiente objetivo, en el trabajo por hacer, en el reto que tenemos que afrontar", añadió. "Esto no es el final de nada, es el principio de algo todavía mucho más importante", recalcó.

"Al mirar atrás me doy cuenta que este premio no habla solamente de mí, habla de un camino, de muchos años llenos de esfuerzo, de ilusión, de decisiones difíciles, de aciertos, también de errores, de los que aprendí tanto más de los que de los éxitos. Si algo me ha enseñado la vida es que nadie llega solo hasta aquí. Pienso en todos los que me han acompañado durante todo este tiempo, en quienes confiaron en mí cuando apenas empezaba y me tendió en su mano", prosiguió el de Haro.

De la Fuente se acordó de sus compañeros y de "compartir responsabilidades, preocupaciones y también muchísimas alegrías", de quienes le enseñaron que "el trabajo bien hecho es una forma de respeto hacia los demás", y de "todas aquellas personas que a veces, sin saberlo" le ayudaron a "ser mejor profesional y mejor persona".

El seleccionador campeón del mundo y de Europa tampoco olvidó "el apoyo silencioso" de su familia y de sus amigos, "presentes en los momentos más difíciles". "Me han ayudado a levantarme. Sin ambos, no estaría aquí, hubiera sido imposible", confesó.

"Con los años, uno descubre que lo verdaderamente importante no son los cargos, los títulos o los reconocimientos. Lo que permanece son las personas, los valores y la huella que dejamos en quienes nos rodean. Por eso hoy recibo este premio como recordatorio de todo lo vivido y de todas las personas. Y lo hago con la misma ilusión y la misma pasión y el mismo compromiso con los que inicié este camino hace ya muchos años", añadió el riojano.

De la Fuente expresó que "tuviera que recorrer de nuevo este camino", lo haría "exactamente igual". "Porque me ha permitido conocer, aprender y compartir la vida con personas extraordinarias como todos vosotros, gracias por formar parte de esta preciosa historia", puntualizó.

Por otro lado, explicó que "el verdadero éxito radica en pelear por conseguir algo, en estar en disposición, en dejarse todo en el intento, en el empeño". Así, van a "pelear" por ganar el Mundial de 2030 en España. "Pero antes hay cosas mucho más importantes que no queremos descuidar, porque queremos ganar también la Nations, así que intentaremos también pelear", destacó sobre el asalto a esta título en 2027.

Finalmente, de cara también a 2030, reiteró que ya ha dicho "muchas veces públicamente" que la final se juegue en España. "Y además, ojalá, podamos estar nosotros también implicados jugando esa final", sentenció, sin importarle la sede de ese partido. "En España", zanjó el técnico de la 'Roja'.