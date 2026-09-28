De la Fuente: "Me encantaría ganar el Balón de Oro, que tomen nota"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha desvelado que habrá "algunos cambios" para "refrescar" el equipo en el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones de este martes ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, además de resaltar que "cualquiera" de los 26 futbolistas convocados "podría jugar desde el principio".

"Intentamos siempre tener un equipo equilibrado. En este formato, llegando ayer de un viaje de muchas horas... Es razonable que haya algunos cambios por refrescar un poco el equipo, pero no solo refrescarlo. Tenemos 26 jugadores y cualquiera podría jugar desde el principio. Mañana habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de cuatro días tenemos otro partido. Los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar. Valoraremos las posiciones que más nos interesa cambiar", declaró en rueda de prensa, en la que comenzó dando la enhorabuena por el título mundial a la selección española femenina Sub-20.

En este sentido, explicó que los 26 jugadores están "bien". "Hay jugadores que nos interesa que puedan tener un poquito de descanso, porque en cuatro días estamos otra vez compitiendo. Hay que refrescar un poco el equipo, y además los que están esperando la oportunidad de jugar se lo merecen y tienen garantías para darnos el mismo nivel futbolístico. No me genera ninguna duda, ninguna preocupación, porque sé que son futbolistas que están a un nivel altísimo. Los que salgan mañana van a ser los futbolistas que entendemos que están mejor preparados para competir un partido complicadísimo", expresó.

También reconoció que es "tremendamente exigente" jugar cuatro partidos en diez días y que por eso optaron por la salida del tocado Eric Garcia. "Otra vez hemos demostrado que anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente el tercer o el cuarto partido, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club a recuperarse sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia. Eso es lo que priorizamos", advirtió.

"Mañana no vamos a cambiar todo el equipo, porque tenemos que mantener la estructura y un bloque más que definido, pero hay futbolistas que van a aportarnos un poco de frescura, fortaleza y energía. Preferiría haber tenido un par de días más de descanso, pero está así la competición y competiremos como corresponde", dijo.

"Si hubiéramos estado en una fase final, se hubiera quedado, porque todos hubiéramos asumido ese riesgo futbolístico. Para hoy no habría estado. De cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena correr ese riesgo, sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones. Entendió perfectamente esa situación, en ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto o de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros", prosiguió.

Además, recalcó que "todos" los futbolistas son "importantes". "El otro día me pasaron una estadística, que era que los futbolistas que salen en el segundo tiempo son los que más goles han metido con Luis Aragonés, con Vicente, con Luis Enrique y con nosotros. Damos importancia al trabajo en equipo. Se puede ser más protagonista saliendo como ha demostrado Mikel Merino en los últimos minutos. Todos tienen derecho a jugar, todos se lo ganan y todos tendrían cabida si nos permitieran jugar con dos equipos titulares. Tenemos los mejores jugadores del mundo", subrayó.

En otro orden de cosas, destacó el "estado de forma fantástico" de Fermín López. "Es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición, en la mediapunta o incluso un poquito más atrasado. Nos da energía, vitalidad, intensidad, mucho talento, mucha clase y finalización. Es un futbolista muy completo. Es un 'top' en Europa en el mundo y nos viene fantásticamente bien. Encaja perfectamente en la idea de juego que tenemos nosotros", aclaró.

"SE HA RECUPERADO EL ESPÍRITU DEL 2010"

Por otra parte, el técnico riojano puso en valor "los diferentes registros" del equipo. "Es muy versátil. Podemos jugar con bandas, sin bandas, pero siempre mantener una idea reconocible, que es nuestra identidad: el control del juego, la circulación del balón, pero podemos llegar más o menos rápido. No es que hubiera una diferencia entre el primer tiempo y el segundo, sí la hubo en el marcador. También te podría llevar a la final del Mundial; fueron los protagonistas que salieron en el segundo tiempo y eran los que estuvieron el otro día en el primero y solucionaron el partido. Eso es lo que fortalece a este equipo", señaló.

"Tenemos muchos registros, muchas posibilidades de jugar de diferente manera e intentamos sacar el mejor rendimiento de los jugadores en cada situación de juego. Eso es lo que vamos a mantener, siempre haciéndonos fuertes en nuestra idea, que es ser un equipo contundente, defensivamente muy fuerte y, por supuesto, en la fase ofensiva, tener mucho el dominio del control del juego y pegada", continuó.

También resaltó las virtudes de Croacia. "Claro que pienso que Croacia puede competir, y los primeros que lo tienen que pensar son ellos. No hay rival perfecto ni día perfecto. El colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival puedes perder. Mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que conocemos muy bien. Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial. Además, con nuevo seleccionador, te da energía. Hay que dar una mejor versión de lo que hemos dado en Londres contra Inglaterra. Nuestros futbolistas están preparados para entender que esa es nuestra realidad futbolística, cada día exigirnos más y más, porque los rivales cada día son más complicados", expuso.

Respecto al Balón de Oro a mejor entrenador, De la Fuente volvió a repetir que quiere "que gane un español". "También en el apartado de futbolistas, obviamente, pero en el de técnicos, también. Un español, y hay cuatro. Creo que todos hemos hecho méritos. En cualquier caso, yo estoy ya feliz de estar nominado y para mí es un gran reconocimiento y un orgullo", dijo. "Yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero también hemos hecho méritos. Me haría muchísima ilusión, me encantaría. Que tomen nota", afirmó entre risas.

También apuesta por uno de los suyos para el Balón de Oro al mejor jugador. "Para mí son los mejores jugadores del mundo. La historia debe más de un Balón de Oro al fútbol español en el pasado; ha habido futbolistas con méritos más que suficientes para haberlo podido ganar antes. Fue una gran alegría cuando ganó el último Rodrigo. Ahora desearía que lo ganara otro español, pero no puedo decir cuál, porque me haría exactamente igual de feliz cualquiera de los de los nueve nominados. Son los mejores del mundo sus posiciones", manifestó.

Por último, se mostró emocionado de regresar al Ramón Sánchez-Pizjuán y de jugar por primera vez en España desde la conquista del Mundial. "Para nosotros es un orgullo ver a la gente en nuestro país volcada con la selección. Creo que se ha recuperado el espíritu del 2010, la gente vive la selección de nuevo con una emoción y un orgullo de sentirse español excepcional. Me siento honrado de ser seleccionador nacional de mi país, para mí es lo máximo", finalizó.