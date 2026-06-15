De la Fuente: "Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable"

Luis de la Fuente durante el España-Cabo Verde del Mundial de 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, trató de quitar hierro al decepcionante empate sin goles de este lunes ante Cabo Verde en el estreno del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, e hizo hincapié en que "este equipo es fiable" y que no debe haber "una preocupación excesiva", aunque no olvida que deben "mejorar", en su caso "el primero".

"Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos, así que es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición y en un partido que no tienes esa finura y ese acierto en los pases finales, pues pasa esto", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

De todos modos, dejó claro que no tiene que haber nada que genere "ninguna duda". "No hay que tener ninguna preocupación excesiva, más que la de tener un punto de mejora. Lo que se diga o se deje de decir.... Nosotros seguimos nuestro camino y ese es el que nos ha traído hasta aquí, después de muchos meses haciendo las cosas muy bien, y seguir haciéndolas", zanjó.

"Si tengo dudas, hoy o esta mañana les pondré a los jugadores ese 'numerito' mágico del 32. Fíjate (al periodista) qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. La idea es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha hecho campeones de Europa, lo que nos ha hecho estar tanto tiempo invictos, y seguir apostando por ella y por recuperar a los jugadores importantes que tenemos que recuperar y que van a tener un peso importante en la medida que se vaya avanzando en la competición", incidió.

Al riojano, este primer tropiezo le demuestra que "todo este tipo de competiciones son de una igualdad y una dificultad en extrema". "Los equipos tienen características diferentes, con sus limitaciones, hacen bien lo que hacen. Cabo Verde era claramente inferior al nuestro, pero hizo muy bien las cosas que tenía que hacer y ha defendido muy bien.

Seguro que si hubiéramos metido un gol en el primer tiempo, el partido hubiera sido otro", remarcó.

"En cada partido hay que aplicarse de forma total y absoluta, y hay que tener un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Esto nos ha enseñado que hay que seguir creciendo y mejorando. Estamos supertranquilos y convencidos de que esto es muy largo y que, en nuestro planteamiento, todavía nos quedan siete partidos", resaltó el seleccionador.

El de Haro reconoció que podía haber la "sensación de bajonazo", pero que "para nada" estaba así el vestuario. "Sabemos la dificultad que iba a tener ese encuentro con un equipo con un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas, aún así hemos tenido suficientes ocasiones de gol, pero nos ha faltado frescura y un poco finura. Creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura", admitió.

"Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de los planes, así de claro, pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar. Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero estamos convencidos de que no estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa, que no se olvide nadie tampoco", manifestó.

El preparador de la 'Roja' está "seguro de que el próximo partido el equipo estará mejor". "Y yo también", agregó posteriormente, aseverando que esto no ha cambiado "nada" y que siguen "teniendo los pies en el suelo". "Llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y sólo falta simplemente aceptar esta realidad. En esa humildad que tenemos y en esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día", recalcó.

"LA FRESCURA DE LAMINE, NICO Y MERINO ES LA QUE ES"

Sobre la titularidad de Gavi en la banda izquierdo, apuntó que era buscando "generar superioridad también un poco por dentro" y que el centrocampista les había "mucha profundidad" en el costado en el amistoso ante Perú. "Nos dio energía y sobre todo nos generó espacio", explicó.

"Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco más a la desesperada", indicó, asegurando que estos dos últimos son "diferenciadores". "Pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno del juego también son muy buenos", aclaró.

Ahora, no ocultó que el extremo del FC Barcelona irá a más, lo que hará que "las posibilidades de este equipo seguirán creciendo". "Pero sea Lamine, Nico o Merino, porque todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es simplemente coger ese tono decisivo en este tipo de competición", añadió.

De la Fuente subrayó que "la frescura" de estos tres jugadores que acaban de salir de diferentes lesiones "es la que es" y que por eso esperó "un poco" para meterles en el campo "para no cerrar ventanas y sabiendo que eran los jugadores que necesitaba el partido para superar al rival".

"Lamine, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival con prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas. Ha cundido el temor dentro del rival y eso es muy importante, de igual manera con Nico, pero era el tiempo que entendíamos que correspondía que participaran", advirtió.

Del rival, confesó que pensaban que "iba a estar en una posición más replegada, pero no tanto como ha sido", producto seguramente "del dominio tan absoluto" que tuvieron y "de la sensación de peligro" que les generaron "constantemente".

"Les hemos visto presionar más alto, pero he visto un equipo muy disciplinado, muy ordenado, muy fuerte físicamente. Aún así hemos rematado 27 veces a portería, siete u ocho entre los tres palos, y nos ha faltado tener el acierto rematador que demandaba unas situaciones tan defensivas de Cabo Verde, que lo que tenía que hacer lo ha hecho muy bien", detalló. "Hay que seguir caminando y desde luego pues pensar que esto nos tiene que servir porque el partido de Arabia va a ser todavía obviamente más exigente", sentenció.