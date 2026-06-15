Rodri: "Es difícil contra un equipo tan físico y replegado"

Rodrigo Hernández - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Rodri Hernández ha asegurado que ha sido "difícil" jugar contra un equipo "tan físico y replegado" como Cabo Verde, frente al que España no ha pasado del empate (0-0) en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de recalcar que "no" consiguieron "pasar el centro del campo".

"No ha podido ser, poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia, muy rápido se han metido atrás. Hemos generado, no hemos podido meter, al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo es que apenas nos han creado nada, Hay que intentar mejorar de cara a gol", señaló en declaraciones a RTVE.

Además, el centrocampista del Manchester City explicó que abrir un partido así "depende de la inspiración del jugador" y de que todos estén "acertados". "Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado. Creo que hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que se repliega tanto no vas a tener tantas, y saber que tienes que meterlas, así de fácil", avisó.

El madrileño recalcó también que ellos "no" consiguieron "pasar del centro del campo". "En cuanto a nosotros, es cuestión de que mejoremos en el acierto. Cuanto más juguemos contra los rivales, mejor. Hay que mejorar en eso", finalizó.