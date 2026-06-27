De la Fuente: "Nos han llevado al límite, las antípodas de nuestro fútbol"

Luis de la Fuente - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

"Sigo admirando a Marcelo Bielsa"

"Pedri tiene que adaptarse a jugar de una manera diferente a su club"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que la propuesta de Uruguay este viernes estuvo en "las antípodas del fútbol" que entiende una España que venció (0-1) pese a ser llevada al límite y con "dureza extrema", para avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primera del Grupo H.

"Sigo admirando a Marcelo Bielsa, los partidos lo juegan los futbolistas. Iba a ser un partido de máxima exigencia y tenemos que aceptar las circunstancias. No es el tipo de partido más cómodo pero para eso están los árbitros. Nos han llevado al límite, dureza extrema, y hemos estado a la altura de la circunstancias", afirmó.

El técnico de 'La Roja' empezó la rueda de prensa en el Akron de Guadalajara (México) dando su pésame a Didier Deschamps por la muerte de su madre y mandando su ánimo a Joaquín Caparrós, quien se supo este mismo viernes que padece cáncer de colon. De la Fuente no quiso criticar el juego de Uruguay, pero sí se alejó de su estilo.

"Cada partido es diferente. Seguramente tengamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego pero hay que ganar todo tipo de partidos, sin que sea brillante, hemos estado a la altura. Era máxima exigencia, hemos mantenido un nivel alto de concentración, de no entrar a muchas provocaciones", afirmó.

"Cada día mis jugadores quieren ser mejores. Un partido que era las antípodas del fútbol que entendemos, han estado a la altura. Arbitrar es muy difícil, entiendo que hay unas herramientas, el VAR, que deben ayudar. Espero jugar partidos normales de aquí en adelante. No quiero meterme en un lío y decir nada de los árbitros", añadió.

Por otro lado, el técnico riojano apuntó que Nico Williams terminó con alguna molestia y lamentó que Yeremy Pino puede decir adiós al Mundial por un golpe en la clavícula. Además, De la Fuente sacó pecho por los "34 partidos invicto". "Hemos superado a Brasil, esto es orgullo y más orgullo. Vamos por el buen camino para alcanzar la idea de cuando llegamos, la final", afirmó.

"Soy muy exigente, nos gustaría estar mejor de lo que estamos, pero estamos muy bien", apuntó, hablando de aspectos a mejorar, sobre todo "en la fluidez, la velocidad de juego". "Tuvimos media hora fantástica contra Arabia, hoy era difícil enlazar pases, en eso tenemos que aplicarnos, que el balón corra más, a la velocidad que estamos acostumbrados", explicó.

Por otro lado, De la Fuente fue preguntado una vez más por la posición de un Pedri que no termina de brillar como en el FC Barcelona. "Pedri es un futbolista de muchos registros. La selección española no es solo Pedri. Pedri tiene que adaptarse a jugar de una manera diferente a la que juega en su club, porque aquí la demanda es otra. Lo entiende y nos lo da. No sé si le gustará más o menos, pero me encanta la manera que juega con la selección", terminó.