Fútbol|Mundial.- Sigue en directo el España - Cabo Verde

Portada del directo del España-Cabo Verde del Mundial de Fútbol 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol debuta este lunes (18.00 horas) en el Mundial que acogen Estados Unidos, México y Canadá ante Cabo Verde, país que debuta en este torneo y frente al que la actual campeona de Europa quiere empezar con energía y sumando una primera victoria que dé confianza.

España hará su estreno en la Copa del Mundo en la ciudad estadounidense de Atlanta, en el espectacular Mercedes-Benz Stadium, sede de los Atlanta Falcons de la NFL y que se techará para este choque ante los 'Tiburones Azules', que ocupan el puesto 67 en el ránking mundial de la FIFA y ante los que el equipo de Luis de la Fuente parte como favorito.

La 'Roja' llega a la cita como uno de los grandes candidatos a llegar lejos y eso pasa por no tropezar demasiado dentro de un Grupo H que completan otro combinado no demasiado poderoso como Arabia Saudí y una histórica como Uruguay, bicampeona del mundo y contra la que cerrará la campeona del mundo de 2010, cuyo principal objetivo es ser primera para así, teóricamente, evitar un primer cruce con Argentina, defensora del título.

El seleccionador Luis de la Fuente ha podido llegar a este partido con sus 26 internacionales prácticamente listos para afrontar el reto mundial y se espera que su once sea muy parecido al del último amistoso ante Perú, aún sin el concurso de Lamine Yamal o Nico Williams, los dos teóricos extremos titulares.

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