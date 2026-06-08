Grupo J: Argentina, la campeona defiende trono agarrado todavía a Messi

Archivo - Leo Messi con el trofeo de la Copa del Mundo tras ganar con Argentina el Mundial de Catar en 2022 - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina acudirá como la rival a batir en el Mundial que acogen Estados Unidos, México y Canadá por su condición de actual campeona, un trono que tratará de defender agarrado todavía al talento inagotable de un Leo Messi ya rozando la cuarentena y líder de un equipo maduro que tendrá un inicio aparentemente sencillo.

La espera para la ferviente hinchada argentina concluyó el 18 de diciembre de 2022 en Catar, escenario de la primera Copa del Mundo en invierno. 36 años después de que el gran ídolo Diego Armando Maradona condujese a la Albiceleste a su segundo triunfo tras el logrado en casa en 1978, esta levantó por tercera vez el trofeo tras batir por penaltis en la final a una Francia a la que tuvo que ganar tres veces.

Toda esa espera había estado marcada por amargas decepciones, con sólo dos finales, en 1990 y 2014, perdidas ante Alemania ambas, y muchos reveses. En el Estadio Lusail, hubo momentos en que planeó una más tras desperdiciar sobre todo el 2-0 con el que mandaba en la final a falta de diez minutos y tras la irrupción de Kylian Mbappé, pero esta vez no falló.

Con ese triunfo, posiblemente, el mundo del fútbol ajustó una cuenta pendiente con Leo Messi. El '10', eternamente comparado con el 'Pelusa' por no tener el Mundial, logró el gran título que le faltaba, un año después de haber ganado también su primera Copa América, e incluso dejó caer que no llegaría a la defensa del título. Tras mucho suspense, finalmente tendrá el que se presupone que sí será ya su 'último baile' con la tricampeona mundial.

Argentina ha encadenado una de las mejores épocas de su historia, reeditando su título continental en 2024 para emular lo que hizo España entre 2008 y 2012, alcanzando el número uno del ranking FIFA y firmando una fase de clasificación para esta Copa del Mundo con mucha solvencia, ganando sus dos duelos a su archienemiga Brasil.

Ahora, tiene ante sí el reto de defender título mundial, algo que no consigue nadie desde la 'Canarinha' en 1962, y que sólo Italia, en 1938, también logró. De inicio, un grupo amable, el J, con Argelia, Austria y Jordania donde, sin olvidar su susto en Catar ante Arabia Saudí, debería quedar primera sin excesivos problemas porque si no podría tener un primer cruce con una España a la que finalmente 'evitó' en la 'Finalissima' de marzo.

Y lo intentará hacer de la mano de un Lionel Scaloni que sigue liderando a la Albiceleste con acierto y sin estridencias. El exjugador del Deportivo de La Coruña no ha retocado en exceso su bloque para acometer la defensa del título en suelo americano, aunque sí ha introducido caras nuevas y jóvenes, siempre con Messi como líder en su sexta presencia mundialista seguida.

16 campeones del mundo en 2022 se mantienen en el bloque de Scaloni, que cuenta con una portería fiable pese a las excentricidades en ocasiones del 'Dibu' Martínez, una defensa curtida sobre todo por el centro con Cristian Romero y Nicolás Otamendi, un medio del campo muy versátil y ya plenamente asentada con futbolistas como Rodrigo de Paul, Enzo Fernández o Alexis Mc Allister, y un ataque donde, aparte de la influencia del '10', están Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Además, Scaloni ha encontrado energía nueva con jóvenes como el extremo del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, que se ha convertido en casi indiscutible para su padre, Diego Pablo, que defendió a la Albiceleste en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002, y el centrocampista ofensivo Nico Paz, de 21 años, que ha crecido esta temporada en las filas del Como italiano y que afronta un Mundial con las miradas puestas en su posible retorno al Real Madrid.

JULIÁN ÁLVAREZ QUIERE TEJER SU TELA ANTE EL RUIDO

Julián Álvarez acude a este Mundial como una de las referencias ofensivas que necesitará Leo Messi para optar todo, en una dura competencia que tendrá seguramente con Lautaro Martínez, el cual ha vivido una temporada mucho más regular y tranquila en todos los aspectos.

Y es que 'La Araña' aterrizó en la concentración de la Albiceleste tratando de alejarse del ruido mediático que existe desde hace varios meses por su futuro en el Atlético de Madrid y el gran deseo que tendría el FC Barcelona en ficharle pese a que esta segunda campaña no ha sido tan brillante como la primera como rojiblanco. 20 goles, tan sólo ocho en LaLiga EA Sports, aunque 10 en la Liga de Campeones y alguno clave como el sensacional de falta en cuartos en el Spotify Camp Nou, adornaron una hoja de servicios que han despertado cierto escepticismo en una grada un tanto disgustada.

El argentino, que en el Atlético encontró la titularidad que se le negaba en el Manchester City por la presencia de Erling Haaland, hizo soñar a la hinchada con sus 29 goles y con su calidad técnica, la que le permite golear de todas las maneras posibles. Renqueante de un tobillo todavía, Lionel Scaloni espera que 'La Araña' teja una red indestructible.

SCALONI QUIERE EMULAR A VITTORIO POZZO.

Lionel Scaloni hizo historia hace cuatro años en Catar cuando nadie lo esperaba y se convirtió, con 44 años, en el técnico más joven en ganar la Copa del Mundo y tras una carrera todavía por hacer. Tras pasar por la Sub-20 argentina, vio como se convertía en el seleccionador nacional absoluto interino tras el abrupto adiós de Jorge Sampaoli.

El de Santa Fe no desaprovechó la oportunidad, sin levantar nunca la voz y pese al escepticismo sobre su valía, en duda incluso por el mito Maradona. De forma interina, acompañado por Pablo Aimar y Walter Samuel, el exjugador de Deportivo, Racing o Mallorca, fue capaz de dotar de identidad y solidez a un equipo que se coronó campeón de América en 2021, ya con Scaloni al frente de forma oficial.

Un año después, dejaría la imagen de sus lágrima de alegría, pero también seguramente de liberación, cuando Gonzalo Montiel cerraba la la gloria mundial de la Albiceleste. Ahora, tiene el reto de defender título y de ser el primer seleccionador en lograrlo desde que lo lograse el italiano Vittorio Pozzo con los triunfos de la 'Azzurra' en 1934 y 1938.