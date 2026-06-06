Grupo F: Países Bajos quiere ofrecer su cara de los Mundiales

Archivo - Memphis Depay celebra un gol con la selección de los Países Bajos - Pieter van der Woude / Orange Pi / AFP7 / Europa P

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de los Países Bajos intentará volver a ser protagonista en un Mundial, aunque en primer lugar tendrá que superar un complejo Grupo F donde tendrá a dos rivales siempre competitivos como Japón y Suecia, y una Túnez que tampoco dará excesivas facilidades a los de Ronald Koeman.

El combinado neerlandés nunca es un rival sencillo por historia, tradición, calidad de jugadores y estilo futbolístico, pese a que su palmarés está reducido al título de campeón de Europa de 1988, con aquella generación liderada por Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard o el actual seleccionador. Ese equipo elevó el nivel futbolístico que siempre se le ha presupuesto a la 'Oranje', sobre todo desde la irrupción en los años 70 del Ajax y de la figura del mito Johan Cruyff.

Países Bajos afrontará en Estados Unidos, México y Canadá su duodécima Copa del Mundo con la esperanza de volver a ser esa selección incómoda capaz de llegar lejos, sobre todo si de un Mundial se trata. Y es que de sus once apariciones, en tres fue capaz de llegar a la final, perdidas de forma ajustada ante la República Federal Alemana (1974), Argentina (1978) y España (2010).

Además, fue cuarta en 1998, dejando partidos para el recuerdo ante Argentina en cuartos y con Brasil en semifinales, y tercera en 2014, un buen currículo para un equipo que aúna talento y que ya en el pasada Eurocopa de Alemania rozó la final, cayendo en semifinales ante Inglaterra por 2-1 por un gol en los compases finales. Hace cuatro años, en Catar, llevó hasta los penaltis a Argentina en cuartos, misma suerte que corrió el año pasado en la misma ronda de la Liga de Naciones ante España.

La 'Oranje' se clasificó para esta Copa del Mundo con bastante solvencia, invicta en su grupo y con tres puntos de ventaja sobre Polonia. Los de Ronald Koeman sólo se dejaron dos empates, ambos ante el combinado polaco, y sólo recibieron cuatro goles, por los 27 anotados, prueba de que mantiene su filosofía de marcado tinte ofensivo con un grupo ya maduro.

Koeman mantiene buena parte del bloque con el que lleva trabajando, con alguna sensible baja como el talentoso Xavi Simons, lesionado de gravedad de la rodilla a menos de dos meses de la Copa del Mundo. Con todo, el exjugador del FC Barcelona sigue teniendo en defensa el liderazgo del central del Liverpool FC Virgil van Dijk que, ante ausencias como las de Matthijs de Ligt o Stefan de Vrij, continúa como el 'jefe' de una zaga algo inexperta en grandes citas, mientras que su mayor fortaleza reside seguramente en el centro del campo con figuras como el jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong, el del Manchester City Tijjani Reijnders o del Liverpool FC Ryan Gravenberch.

En la parte ofensiva, otro veterano como Memphis Depay, pese a jugar fuera de Europa, en el Corinthians brasileño, se mantiene como la referencia y como el único superviviente del tercer puesto de 2014, bien acompañado por futbolistas como el versátil Cody Gakpo o un '9' como Wout Weghorst.

MEMPHIS, LISTO PARA AUMENTAR SU LEYENDA

Memphis Depay vivirá su tercera Copa del Mundo y, con dos Eurocopas (2021 y 2024) también a sus espaldas, su quinto gran torneo con una selección neerlandesa en la que es considerado una de sus actuales leyendas y a la que espera aportar su experiencia pese a jugar en un escenario poco habitual como el Brasileirao.

El delantero de 32 años es el único que supera el centenar de internacionalidades con la 'Oranje' que acudirá al Mundial y si su equipo tiene una buena actuación se podría meter en el 'Top 3' histórico de su país, sólo superado por Wesley Sneijder y Edwin van der Sar. Sí llegará a la gran cita futbolístico consagrado como el máximo goleador de la triple subcampeona del mundo, con la que ya ha marcado 55 goles para dejar ya atrás el medio centenar que anotó Robin van Persie.

Números que hacen que Memphis, como quiere que se le conozca para omitir el apellido de un padre al que rechaza desde la niñez, sea pieza todavía clave para Ronald Koeman, pese a que en las grandes citas le cuesta ver puerta, no como en las últimas fases de clasificación. A este Mundial llega en busca de su mejor ritmo tras un sufrir una lesión muscular y con sólo un tanto anotado con el Corinthians en este 2026.

KOEMAN QUIERE APROVECHAR SU SEGUNDA OPORTUNIDAD

Ronald Koeman vivirá a sus 63 años su primer Mundial como seleccionador después de hacerlo como jugador en 1990 en Italia y en 1994 en Estados Unidos, siendo eliminado en ambas ocasiones en los octavos de final por Alemania y Brasil, respectivamente.

El 'Héroe de Wembley', por su gran gol de falta que dio en 1992 la primera Copa de Europa al FC Barcelona, tenía en mente estar al frente de la 'Oranje' en la Copa del Mundo de Catar en 2022, ya que tenía contrato con su país hasta esa cita tras ser elegido en 2018 como sucesor de Dick Advocaat.

Pero todo lo cambió el 2-8 encajado por el conjunto blaugrana en los cuartos de la Champions de la pandemia ante el Bayern, que provocó que su exequipo le enviase un SOS que decidió aceptar, cortando esta relación con una selección a la que había devuelto al primer plano con el subcampeonato de la primera Liga de Naciones y que clasificó para la EURO de 2020 tras las ausencias consecutivas en la de 2016 y el Mundial de 2018.

Y Koeman, uno de los mejores líberos de finales de los 80 y principios de los 90, campeón de Europa en 1988 con su país y con el PSV, y 78 veces internacional, emprendió dos años después el camino de vuelta y tras un paso poco fructífero por el Barça para relevar a Louis van Gaal