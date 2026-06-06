Grupo F: Túnez tira de solidez defensiva para superar por fin su primer grupo

Imagen del amistoso entre Túnez y Bélgica previo al Mundial de 2026 - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Túnez se presenta en el séptimo Mundial de su historia, el tercero consecutivo, como el teórico rival más asequible del Grupo I que completan los Países Bajos, Suecia y Japón, pero dispuesto a jugar sus opciones para pasar por primera vez la fase de grupos.

El combinado tunecino vuelva a estar con la élite internacional. Tras debutar en una Copa del Mundo en Argentina en 1978, no volvió hasta 20 años después en Francia, momento en el que encadenó dos citas más seguidas en 2002 y 2002, antes de ausentarse en 2010 y 2014, y volver en 2018 y 2022.

Un total de seis participaciones que no han sido demasiado exitosas para las 'Águilas de Cártago' porque en ninguna pudo superar la fase de grupos, marchándose de vacío además en las ediciones de 1998, 2002 y 2006, aunque hace cuatro años en Catar dejó buena imagen y fue incluso capaz de ganar a Francia (1-0) en el último partido, aunque no le valió de nada tras el empate ante Dinamarca (0-0) y la derrota ante Australia (1-0).

Ahora, Túnez, número 46 de la clasificación mundial de la FIFA, necesitará estar a un mejor nivel que hace cuatro años, sobre todo ofensivo, seguramente su talón de Aquiles para poder brillar en este tipo de grandes torneos, para poder aspirar a meterse en los dieciseisavos de final de un torneo para el que sacó billete con solvencia.

El equipo norteafricano firmó una fase de clasificación casi perfecta, en la que sumó 28 de los 30 puntos posibles, dejándose un único empate en el camino, en su visita a Namibia, y con un balance de 22 goles a favor y, por encima de todo, cero en contra, lo que evidencia su fortaleza defensiva que puede crear problemas a sus rivales.

En la última Copa de África, en cambio, el combinado tunecino continuó sin ser protagonista desde que hiciese historia con su único título, el de 2004 en el que ejerció de anfitrión, y cayó en los octavos ante Malí en la tanda de penaltis tras adelantarse en el marcador en el minuto 88 y ver cómo su rival, con uno menos, le igualaba en el 96.

Túnez se presentará en esta Copa del Mundo con una lista donde ya faltan algunos veteranos de antaño, además del delantero Wahbi Khazri, ya retirado y que puso fin a su carrera internacional tras Qatar 2022, y sin grandes nombres conocidos a nivel internacional y que no militan en grandes equipos de Europa, aunque algunos como el delantero Elias Achouri y el centrocampista Ellyes Skhiri jugaron este año la Liga de Campeones con el Copenhague y el Eintracht, respectivamente.

SKHIRI, EL EXPERIMENTADO MOTOR

Y de estos dos últimos, Skhiri será el que posiblemente ejerza de líder en el terreno de juego, avalado por su amplia experiencia, con más de 80 internacionalidades, el que más de los convocados, y por estar además ante su tercera Copa del Mundo consecutiva.

El centrocampista de 31 años es uno de los pulmones de las 'Águilas de Cartago' e intentará seguir siéndolo en esta cita después de haber jugado todos los minutos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Criado en el fútbol francés, en el Montpellier, ha pasado los últimos siete años en la Bundesliga, primero en el Colonia y luego en el Eintracht, acumulando ya 200 partidos.

LAMOUCHI Y SU SEGUNDO MUNDIAL A CONTRARRELOJ

La selección de Túnez estará dirigida desde el banquillo por el francés Sabri Lamouchi, que vivirá a sus 54 años su segunda Copa del Mundo, después de haber dirigido en la de 2014 en Brasil a Costa de Marfil, a lo que no pudo llevar a los cruces tras perder el último partido ante Grecia, lo que motivó su renuncia.

Con una larga carrera como futbolista a sus espaldas entre el fútbol francés y el italiano y en clubes como el Olympique de Marsella, el AS Monaco, con el que fue campeón de liga, el Inter o el Parma, también acumula muchos equipos como entrenador, aunque el combinado tunecino será su segunda selección nacional. Llegó en enero de 2026 como sustituto del destituido Sami Trabelsi, encargado de lograr el billete mundialista, tras la eliminación en la Copa de África, por lo que no ha tenido excesivo tiempo para preparar este Mundial.