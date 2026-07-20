Lego celebra la victoria de España con una exclusiva edición 'Campeones' de la Copa del Mundo. - LEGO

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Lego celebra el triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá con el lanzamiento de la edición limitada 'Campeones' del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA, de tan solo 6.000 unidades, según informa este lunes en un comunicado.

Disponible en preventa por 199 euros a través de la web 'Lego.com' en España, el set reproduce a escala 1:1 el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA y está compuesto por 2.845 piezas de Lego, con una altura de 36 centímetros.

Esta edición especial incluye una miniversión del trofeo, un podio, un panel decorativo con el país campeón y detalles exclusivos, como el año y el nombre de la selección ganadora grabados en la base, convirtiéndolo en una pieza de colección única para los aficionados al fútbol y a Lego.

"Este lanzamiento refuerza la colaboración entre el Grupo Lego y FIFA para celebrar la pasión por el fútbol a través de la creatividad y el juego, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de conmemorar uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol español con una pieza exclusiva de colección", concluye la nota.