Matthaus pide para Klopp "tiempo y autoridad" si es seleccionador de Alemania

Archivo - El exinternacional alemán Lothar Matthaus. - Europa Press/Contacto/Nikita Kolinz - Archivo

DUSSELDORF, 8 Jul. (EP/DPA) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthaus espera que el técnico Jurgen Klopp disponga de "tiempo y autoridad" si es elegido seleccionador de Alemania en sustitución de Julian Nagelsmann, tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Espero que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le conceda todo el tiempo y la autoridad que necesita para lograr mejoras reales. Eso incluye permitirle incorporar a las personas adecuadas para cada puesto, personas que trabajen en consonancia con su visión", escribió este miércoles el ganador del Mundial de 1990 en una columna para el semanario 'Sport Bild'.

Matthaus mencionó específicamente a los campeones del Mundial de 2014, Per Mertesacker y Bastian Schweinsteiger, a quienes se imagina formando parte del equipo de Klopp y que cuentan con la experiencia necesaria.

Klopp es el principal favorito para asumir el cargo de seleccionador de Alemania tras la dimisión de Julian Nagelsmann, a raíz de la eliminación de la selección en los dieciseisavos de final del Mundial, tras caer por 4-3 en la tanda de penaltis ante Paraguay.

El director deportivo de la DFB, Rudi Voller, también afirmó que le gustaría contar con más campeones del Mundial de 2014 en puestos clave de la federación. "Hay algunos que podrían ser objeto de debate. Hay algunos que lo desean, y así será. Esta generación también tiene, en cierto modo, el deber de dar un paso al frente y asumir cierta responsabilidad", dijo citando específicamente a Mertesacker, Mats Hummels, Thomas Muller, Schweinsteiger y Sami Khedira.

"Espero no haberme olvidado de nadie. Son nombres que me imagino asumiendo algún cargo en la DFB, ya sea a mi lado o después de mí", añadió Voller, que tiene previsto cumplir su contrato, vigente hasta 2028.

Mertesacker, que fue director de la cantera del Arsenal durante varios años, ya se ha ofrecido en el pasado para colaborar con la DFB.