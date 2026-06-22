Messi es eterno

Leo Messi en el Argentina-Austria - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina ha sellado su billete para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 después de vencer este lunes a Austria (2-0) gracias a un doblete de Leo Messi, que tras errar un penalti en los primeros minutos pudo resarcirse y convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 dianas, deshaciendo el empate con el alemán Miroslav Klose.

Justo el día en el que se cumplían cuarenta años del mítico Argentina-Inglaterra en el Estadio Azteca, en el que Diego Armando Maradona pasaba a los anales de la historia con 'La mano de Dios' y el 'Gol del siglo', la jugada más emblemática de todos los tiempos, Messi ofreció otra razón para marcar en rojo en el calendario el 22 de junio.

Sin embargo, el delantero del Inter Miami tuvo que disipar primero las dudas tras desperdiciar su primera oportunidad de pasar a la historia, en un penalti a los cinco minutos que mandó incomprensiblemente fuera. Superada la media hora, su gol de toda la vida: balón desde la banda de Facundo Medina, al estilo Jordi Alba, y tiro habitual al primer palo para hacerse eterno.

Ya en el descuento, incrementó la renta y ató la victoria de los de Lionel Scaloni. Con ello, a sus 38 años, antes de cumplir 39 el miércoles, alcanza los 18 goles en Copas del Mundo y deshace el empate con el alemán Miroslav Klose (16). Un tanto, el quinto de la 'Pulga' en este Mundial, que, además, permite a la tricampeona mundial clasificarse matemáticamente para los dieciseisavos de final y asentarse

Con la única novedad de Nahuel Molina regresando al lateral derecho en lugar del tocado Gonzalo Montiel, la albiceleste se hizo con el control del esférico desde el arranque y tardó apenas un par de minutos en llegar con peligro el área de Alexander Schlager. Solo un minuto más tarde, Lautaro Martínez caía en el área.

Advertido por el VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed revisó la jugada y determinó que Xaver Schlager y Stefan Posch habían cometido penalti al derribar al delantero del Inter de Milán. Messi, que recogía el balón, se plantaba ante el meta austriaco con la oportunidad de superar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales; sin embargo, la 'Pulga' mandaba el balón fuera, a la izquierda de la portería.

Un golpe anímico que pesó en los de Lionel Scaloni, que vieron cómo Austria ganaba terreno y comenzaba a aproximarse, presionando la salida de balón de los sudamericanos. Marcel Sabitzer lo intentó con una volea que repelió la defensa, justo después de que Messi rozase el primer gol en una carrera que frenó Romano Schmid antes de que consiguiese golpear el exjugador del FC Barcelona.

La estrella argentina siguió insistiendo y amenazó en un rechace que no logró rematar bien, pero la historia le esperaba. En el minuto 38, en una buena jugada de la tricampeona del mundo Facundo Medina puso un centro raso al área que dejó pasar Thiago Almada y al que llegó Messi, que hizo su gol de siempre, controlándolo y colándolo en el primer palo. Con él, ascendía al Olimpo de los goleadores mundialistas.

Tras el paso por vestuarios, los de Ralf Rangnick se volcaron en busca del empate. Sabitzer obligó a estirarse al 'Dibu' Martínez con un disparo duro, y Michael Gregoritsch también lo intentó con un cabezazo que se marchó por encima de la portería argentina. Los centroeuropeos se acercaban cada vez más con el paso de los minutos, mientras el ataque de la albiceleste, refrescado con la entrada de Julián Álvarez y Nico González, era neutralizado.

El extremo izquierdo del Atlético de Madrid, tras un pase filtrado de Lisandro Martínez, tuvo en sus botas la sentencia en el minuto 86, pero tanto su remate como el posterior de Enzo Fernández fueron rechazados por la zaga austriaca.

Para atar el triunfo, el de siempre. Le dejó un balón perfecto a Julián Álvarez, que falló completamente solo, pero recogió el esférico para, tras recortar al portero y después a la defensa y disparar a puerta; tras un primer rechace, remató de nuevo para enviarlo al fondo de la red (min.95). Argentina estaba en las eliminatorias y Messi, en los libros de historia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGENTINA, 2 - AUSTRIA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ARGENTINA: 'Dibu' Martínez; Molina, Romero (Otamendi, min.57), Lisandro, Medina (Tagliafico, min.82); Enzo Fernández, De Paul (Paredes, min.82), Mac Allister; Messi, Almada (Julián Álvarez, min.64) y Lautaro Martínez (Nico González, min.64).

AUSTRIA: A. Schlager; Posch (Prass, min.67), Danso, Alaba (Friedl, min.67), Laimer; X. Schlager, Seiwald; Schmid (Wimmer, min.78), Sabitzer, Wanner (Arnautovic, min.67); y Gregoritsch (Chukwuemeka, min.85).

--GOLES.

1-0, minuto 38: Messi.

2-0, minuto: 95: Messi.

--ÁRBITRO: Amin Mohamed (EGI). Amonestó a Medina (min.76) y a Paredes (min.92) por parte de Argentina y a Posch (min.40) y a Laimer (min.76) por parte de Austria.

--ESTADIO: Dallas.