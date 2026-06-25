Noruega y Francia elevan el duelo Haaland-Mbappé por el liderato

El delantero de Noruega Erling Haaland celebra un gol en el Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Noruega y Francia disputan este viernes la tercera y última jornada del Grupo I del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo de 'pistoleros' entre Erling Haaland y Kylian Mbappé que servirá para decidir el primer puesto, en el partido más exigente hasta ahora para dos equipos que llegan ambos con dos triunfos en el casillero.

El Gillette Stadium en Boston (Estados Unidos) alberga este viernes (21.00/DAZN) uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial: Noruega, la que para muchos puede ser la principal revelación del torneo, y Francia, en el selecto grupo de principales favoritos a levantar el trofeo en la final del 19 de julio. Aunque es un partido que esconde mucho más.

El conjunto escandinavo será el primer gran escollo para los de Didier Deschamps en este torneo. El primer gran examen galo ante una generación liderada por Erling Haaland, que se ha presentado sin presión y con goles ante la escena internacional por primera vez en un Mundial. Y es que en dos encuentro ya suma cuatro tantos: dos ante Irak (1-4) y otros tantos a Senegal (3-2).

El ariete nórdico es la principal amenaza de una Noruega que dominó su grupo de clasificación y vapuleó sin piedad en dos ocasiones a la histórica Italia, y su inicio en el torneo demuestra que van enserio. Además, cuentan con otros grandes nombres como Martin Odegaard, del Arsenal; Alex Sorloth, del Atlético de Madrid; o el joven Antonio Nusa, del RB Leipzig.

En su cuarto Mundial, el primero desde 1998, ya puede presumir de haber ganado más de un partido en la fase final de una cita mundialista, aunque necesita el pleno para poder acabar en lo más alto del Grupo I, con el negativo antecedente de que nunca ha ganado a otra selección europea en una Copa del Mundo.

Pero esta Noruega, entrenada por Stale Solbakken, está hecha de otra pasta, con voracidad en una plantilla con jugadores que compiten a primer nivel en Europa -solo cuatro juegan en la Liga noruega-, dispuestos a dar el golpe si importar el rival. Aunque hay dudas para el once, ya que Julian Ryerson, Torbjorn Heggem y Marcus Pedersen acabaron tocados el exigente duelo ante Senegal, en el que acabaron sufriendo.

Y si el gigante de los 'Vikingos Rojos' acumula cuatro dianas en su primer Mundial, Mbappé también presume de cuatro tantos en los dos primeros partidos -16 en la historia de los Mundiales-, después de sendos dobletes en los triunfos sobre Senegal (3-1) e Irak (3-0). El '10' galo es el líder de una Francia con un gran ramillete de variantes ofensivas, pero que adolece de fútbol en el centro del campo.

La figura de Mbappé se suma a los Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué o Bradley Barcola, en un combinado que puede cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos por primera vez desde la edición de 1998, en la que terminaron levantando el trofeo, con el seleccionador Deschamps en la plantilla. El estilo de ambos conjuntos es bastante parecido, más cómodos sin balón y esperando algún error para saltar en la presión intensa y correr en transiciones.

Por esto, será interesante ver si Francia deja llevar la iniciativa a Noruega o si responde al favoritismo en el torneo. Además, su balance reciente ante selecciones europeas es muy positivo, con cinco victorias seguidas. Y solo ha perdido ante Senegal en sus últimos 14 duelos, desde hace más de un año -las semifinales de la Liga de Naciones ante España-. Ahora será el 16º partido ante Noruega, con una balance de cuatro victorias nórdicas, siete galas y cuatro empates.

Deschamps plantea introducir cambios para también dar descanso a piezas importantes, por lo que Jules Koundé y Théo Hernandez podrían dejar hueco a Malo Gusto y Lucas Digne, respectivamente. También podría rotar a Aurélien Tchouaméni y Bradley Barcola, con Manu Koné, Desiré Doué, Ryan Cherki o Warren Zaïre-Emery esperando su turno.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heeggem, Wolfe; Berge, Aursnes; Sorloth, Odegaard, Nusa; y Haaland.

FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/DAZN.