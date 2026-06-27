Pau Cubarsí: "Era una guerra que teníamos que llevar por delante"

Pau Cubarsí, España - Uruguay, Mundial 2026 - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Pau Cubarsí confesó que el partido contra Uruguay fue una "guerra" que debían "llevar por delante" para sacar el billete a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primeros del Grupo H, destacando también la portería a cero tras la fase inicial.

"No he terminado con molestia, sí que a lo mejor nos hemos llevado algún palo de más, pero es fútbol, es una guerra que teníamos que llevarla por delante y lo hemos conseguido", dijo en zona mixta después del duro partido en el Estadio Akron de Guadalajara (México).

Cubarsí se refirió a la falta de "frescura" en un juego de nuevo algo lento en la selección española, como el día del debut contra Cabo Verde. "Sí, a lo mejor nos ha faltado esa frescura al principio, pero yo creo que cuando han venido pasando los minutos pues ya hemos ido cogiendo confianza y nos ha llegado el gol de la tranquilidad que yo creo que nos ha dado mucho y después teníamos que aguantar y hemos tenido alguna ocasión también para meter el segundo", dijo.

Además, el jugador del Barça fue preguntado por el estado físico de su compañero Lamine Yamal, objeto de varias faltas. "No he podido hablar con él, pero bueno, ahora cuando se baje toda la tranquilidad, pues voy a hablar con él tranquilamente y ya verás que no será nada", comentó, antes de referirse a un césped un tanto irregular.

"Sí que el césped a lo mejor tiene un punto clave en el tema de circulación, pero tampoco podemos poner una excusa en eso. Sí que a lo mejor al venir hombre a hombre, a lo mejor circular rápido, pues tampoco nos llevaba esa fluidez porque teníamos que encontrar el hombre libre", comentó.

Por otro lado, Cubarsí destacó el trabajo atrás de la selección. "Mejoramos también para meter muchos goles pero yo creo que también lo más importante es tener un cero atrás porque al final o sacas un empate o sacas una victoria ya que yo creo que eso es lo importante y atrás estamos muy contentos, muy fiables y esperemos que siga así durante todo el torneo", afirmó.

Además, el central habló del encuentro con el rey Felipe VI, presente en el estadio mexicano. "El Rey nos ha dado la enhorabuena, nos la ha dado dentro del vestuario para estar todos juntos como una familia, que esto es para largo, que hay que competir, que se nos ve con ganas y sobre todo vamos a ir a por ello", terminó.