Puma lanza unas botas inspiradas en el Ave Fénix para celebrar el regreso de Neymar Júnior con Brasil. - PUMA

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Puma ha presentado una edición exclusiva de las botas de fútbol 'Future' para el internacional brasileño Neymar Júnior, que han sido diseñadas en colaboración con el creador afincado en Brooklyn, KidSuper, y están inspiradas en el Ave Fénix, con motivo del regreso del delantero a la selección de su país en el Mundial de fútbol.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, la concepción del calzado ha surgido como una idea compartida entre el propio jugador, el diseñador y el equipo de la marca. El objetivo de este proyecto ha sido reflejar la trayectoria del deportista, los desafíos superados a lo largo de su carrera y su historia personal de resiliencia y renacimiento.

La bota cuenta con una base de color amarillo elegida por el propio futbolista, sobre la que destaca una ilustración del Ave Fénix dibujada a mano por KidSuper, cuyas plumas se integran en la superficie texturizada en tres dimensiones. Además, la plantilla interior incorpora tres símbolos dibujados que aluden a sus orígenes: un campo de fútbol, una casa y el trofeo de la Copa del Mundo.

El delantero brasileño ha asegurado que estas botas son "muy especiales" debido a que representan su historia personal de superación. "El Ave Fénix representa mi historia. Cada vez que la gente pensó que estaba acabado, volví más fuerte. El color amarillo, los detalles de la plantilla, los símbolos: todo tiene un significado personal. Quería que la gente mirara estas botas y sintiera lo mismo que siento yo cada vez que me las pongo y salto al terreno de juego para representar a Brasil", comentó el exjugador del FC Barcelona.

Asimismo, el diseñador de la colección, Colm Dillane, ha manifestado su admiración por trabajar con uno de sus ídolos y ha expresado su deseo de que este diseño otorgue suerte al jugador para ganar el torneo.

En el plano técnico, el modelo, disponible desde este viernes 26 de junio, incorpora tecnología Fuzionfit para adaptarse al pie como una segunda piel, zonas de agarre GripControl Pro para el control del balón y una suela Flexgility orientada a aportar agilidad en movimientos de 360 grados.