Rodri, Cucurella y Pedro Porro, en el once ideal del Mundial 2026

Rodri Hernández, elegido Balón de Oro del Mundial 2026, con la selección española. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista y capitán de la selección española, Rodri Hernández, y los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro son los representantes de la flamante campeona del mundo en el once ideal del Mundial 2026 de la FIFA, elegido por los aficionados.

En la portería, el seleccionado en la votación de los seguidores fue el caboverdiano Josimar José Évora Dias 'Vozinha', una de las sensaciones de la primera fase del torneo, con 18 paradas en cuatro partidos y actuaciones claves en el empate (0-0) ante España y en los dieciseisavos de final frente a Argentina. Sin embargo, Unai simón, el guardameta con menos goles encajados (1), siete porterías a cero y con el récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales con 650 minutos.

Los primeros representantes españoles aparecen en la defensa, con Porro y Cucurella por los carriles. El extremeño ha marcado dos tantos en su primer Mundial y el catalán ha disputado todos los minutos, repartiendo dos asistencias. Están acompañados en el eje de la zaga por el argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamecano, mientras los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte ni siquiera fueron una opción para los seguidores en la votación.

También está el MVP del torneo, Rodri Hernández, quien recuperó su mejor versión como titular en los ocho encuentros, siendo el jugador que más pases dio (799), con un 93% de acierto. El Balón de Oro de 2024 está acompañado por Jude Bellingham, que terminó tercero con Inglaterra marcando siete goles, repartiendo una asistencia y dando ocho pases clave. Mientras que el trío en la medular lo completa el francés Michael Olise, que dio siete asistencias y se convirtió, superando a Pelé, en el máximo asistente en un único Mundial en toda la historia.

En ataque, destaca el galo Kylian Mbappé, 'pichichi' de la competición con 10 dianas, para colocarse como máximo goleador de la historia de los Mundiales y de la selección francesa. También aparecen el argentino Lionel Messi, que con 39 años llegó a su tercera final mundialista y firmó ocho tantos, y el noruego Erling Haaland, que llegó a cuartos de final y celebró siete goles en su primer gran torneo internacional.