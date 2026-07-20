La selección española llega a Madrid con el trofeo de campeones del mundo

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina, flamante campeona del mundo tras vencer (1-0) a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aterrizaron con la Copa del Mundo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 14.20 horas, para iniciar una jornada festiva por la capital.

Después de que varios miembros de la expedición descendieran las escaleras hacia la pista desde el avión, el seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, posaron con el trofeo dorado, mostrándolo a los medios, con centenares de aficionados esperando en la terminal que no pudieron ver a los campeones del mundo.

Tras unas seis horas y media de vuelo desde Nueva York, los futbolistas y el cuerpo técnico llegaron a la capital española visiblemente cansados por el vuelo desde tierras norteamericanas y por el esfuerzo realizado en una final del Mundial que duró más de 120 minutos.

Entonces, la selección se subió a un autobús rumbo a la terminal para comenzar la celebración. El equipo tendrá una primera cita con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después los actos oficiales, los campeones recorrerán algunas de las calles más importantes de la capital en un autobús descubierto con destino a la Plaza de Cibeles en una multitudinaria rúa, que contará con sorpresas y múltiples actuaciones musicales.

Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21.00 horas, con la participación de DJs, destacados artistas y numerosas sorpresas.

El itinerario completo, que comenzará sobre las 19.00 horas, será: Palacio de la Zarzuela - A-6 - Moncloa (inicio de la rúa) - C/Princesa - Alberto Aguilera - Carranza - Sagasta - Génova, en sentido contrario - C/Goya - C/Serrano - Plaza de la Independencia - Puerta de Alcalá - Alfonso XII - C/Montalbán.