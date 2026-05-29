Los tres países anfitriones del Mundial anuncian medidas de seguridad coordinadas contra el ébola

FOXBOROUGH, MA - MAY 23: A general view of FIFA World Cup 2026 logo signage on the Gillette Stadium lighthouse on May 23, 2026 at Boston Stadium in Foxborough, MA. Gillette Stadium is temporarily renamed Boston Stadium for the FIFA World Cup 2026. Seven W - Europa Press/Contacto/Erica Denhoff

WASHINGTON, 29 May. (dpa/EP) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes, en nombre de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se adoptarán medidas coordinadas para proteger la salud pública en relación con los viajes procedentes de regiones en África Central con mayor riesgo de ébola.

Sin embargo, no se detalló más. "Este enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, deportistas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial", indicó el Gobierno de EE.UU. en su nota, al tiempo que "se mantienen los viajes y el comercio a través de nuestras fronteras".

Sigue sin estar claro si esto implicará prohibiciones de entrada o medidas de cuarentena. "La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica", añadió el comunicado de prensa estadounidense.

La parte oriental de la República Democrática del Congo y algunas zonas de Uganda se ven actualmente afectadas por un brote del peligroso virus del Ébola. Según las últimas cifras de su Gobierno, hay más de 1.000 casos sospechosos en el Congo y alrededor de 250 muertes. En la vecina Uganda, al este, las cifras son significativamente más bajas.

El ébola es una enfermedad infecciosa contagiosa y potencialmente mortal. El virus se transmite a través de contacto físico y contacto con fluidos corporales. En 2014 y 2015, más de 11.000 personas fallecieron por una epidemia de ébola en África Occidental. Durante el segundo brote más grave, que se prolongó de 2018 a 2020 en las provincias del este del Congo actualmente afectadas, murieron alrededor de 2.300 personas.

El brote de la rara cepa Bundibugyo del virus del Ébola, para la que no existe ni vacuna ni tratamiento específico, complica especialmente la situación para los organizadores a escasas semanas de que el Mundial masculino de fútbol eche a rodar en EE.UU., Canadá y México.