Tuchel defiende la intensidad de Bellingham ante Ghana: "Estos momentos sirven para motivarle"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, en rueda de prensa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 27 (PA Media/dpa/EP)

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, defendió este viernes la intensidad mostrada por Jude Bellingham en el duelo contra Ghana del pasado martes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y advirtió que son instantes que pueden "motivar" al jugador del Real Madrid y porque tampoco se pueden jugar los partidos "fríos como una nevera" ni "sin emoción ante equipos tan físicos".

"Creo que, a veces, estos momentos sirven para motivar a Jude. Acepta que estos momentos se produzcan y se deja llevar porque sacan a relucir ese lado agresivo que a veces necesita para tener esos pequeños instantes que le permiten dar un poco más de sí mismo", señaló Tuchel en rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante Panamá.

El alemán se mantuvo "bastante cerca" de ese momento. "Pero no me involucré; todo se mantuvo dentro de unos límites totalmente aceptables. Hablamos de ello en el descanso, mostrar emoción forma parte del juego, y no queremos jugar fríos como una nevera", advirtió.

"Queremos jugar con emoción, pero sin distraernos y sin dejarnos arrastrar a discusiones ni a todo ese tipo de cosas, porque eso solo beneficiaría al rival y al equipo menos favorito. Lo hicimos bien; no se puede jugar sin emoción contra equipos tan físicos, porque, de lo contrario, da un poco la sensación de que estás en el papel de víctima", añadió el técnico de los 'Three Lions'.

Tuchel remarcó que quiere apoyarse y protegerse "unos a otros". "Y, aun así, encontrar un buen equilibrio, así que él me ha recordado ahora que quizá debería volver a abordar el tema y encontrar ese equilibrio", zanjó.

Por otro lado, se mostró tranquilo de cara al futuro en el Mundial tras el empate sin goles ante Ghana. "En general, no tengo miedo. Nos sentimos lo suficientemente seguros como para estar preparados y competir a cualquier nivel", afirmó el seleccionador de Inglaterra.

"No he visto mucho fútbol, pero no tengo miedo. Por supuesto, veo buenos equipos y veo jugadores individuales de gran calidad que deciden los partidos. Sigo considerando que nuestro grupo es uno de los más difíciles y nos centramos en lo que podemos influir", sentenció.