Uruguay, un rival que nunca ha ganado a España

El uruguayo Maxi Araújo celebra su gol ante Arabia Saudí en el Mundial 2026 - Richard Dole/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol intentará este viernes alargar a 34 su número de partidos oficiales sin perder en su duelo ante Uruguay, rival que nunca le ha ganado, de la tercera jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

España, actual campeona de Europa, no pierde un encuentro oficial desde finales de marzo de 2023, cuando cayó 2-0 ante Escocia en Glasgow en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024, y desde que llegó al cargo Luis de la Fuente, sólo suma una derrota más, ante Colombia por 1-0 en un amistoso en marzo de 2024.

Ahora, esta gran racha se pondrá a prueba ante una histórica como Uruguay, doble campeona del mundo (1930 y 1950), frente a la que la 'Roja' nunca ha perdido en sus diez anteriores enfrentamientos, tan sólo tres de ellos de carácter oficial.

La última vez que ambas se vieron las caras fue en su grupo de la Copa Confederaciones de 2013 celebrada en Brasil, con triunfo español por 2-1 con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado en la primera parte, y de Luis Suárez en el tramo final.

Y en Brasil también comenzó el serial de enfrentamientos entre ambas selecciones, que se encontraron por primera vez en el Mundial celebrado en el país sudamericano en 1950, con un 2-2 en la fase de grupos de un cita que coronaría a la 'Celeste' campeona tras el famoso 'Maracanazo'. Alcides Ghiggia hizo el 1-0, pero un doblete de Estanislao Basora provocó una remontada, abortada por Obdulio Valera.

El tercer enfrentamiento oficial entre España y Uruguay también fue en una Copa del Mundo, la de Italia de 1990, cuando abrieron su grupo con un empate sin goles en un partido marcado por el penalti fallado por Rubén Sosa en la segunda mitad.

El resto de choque entre ambas campeonas del mundo son de carácter amistoso, con victoria de la 'Roja' en cuatro ocasiones por 2-0 en 1976, 2-1 en 1991, 2-0 en 1995 y 3-1 en 2013. Otros cuatro empates completan la estadística entre estas dos selecciones.