Ángel Hidalgo: "El viento ha sido un caos, es una vuelta positiva"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Ángel Hidalgo calificó de "positiva" su primera jornada en el Open de España, por terminar bajo par (-1) y saber sufrir contra el "caos" del viento, disfrutando también de su condición de defensor del título y del apoyo de la afición.

"El día estaba jodido con el viento, muy racheado, no teníamos claro de dónde venía, pegábamos golpes buenos y no cogíamos ni 'green'. No teníamos mucha idea de qué estaba pasando. Es una vuelta positiva, el 'putt' me ha privado de hacer una vuelta bastante mejor. Venía pegando mal estos días de entreno y hoy en el campo me he sentido cómodo", dijo en declaraciones a los medios.

Hidalgo compartió el partido estelar del primer día en el Club de Campo Villa de Madrid con el ídolo local Jon Rahm y con el irlandés Shane Lowry. "Con Jon siempre es un placer, hemos ido hablando casi todo el rato. Con Shane, una maravilla, siempre te daba algún comentario gracioso, un 10", afirmó el malagueño, que reconoció como buenas las sensaciones del jueves pese a sufrir.

"Nunca he llevado a tanta gente en un jueves, gracias al partido que llevaba evidentemente, pero es un gusto que te animen, ver tantos niños un jueves, no sé cómo los padres les dejan pero se lo vamos a pasar hoy y mañana. Es un gustazo estar aquí, jugar este torneo porque es el mejor del año. La grada con gente, es un gustazo y se te remueve algo en el estómago", apuntó

Por otro lado, Hidalgo confesó que confía en mantener la buena sensación. "Me he sentido mejor de lo que esperaba. La estrategia es intentar seguir cómodo. Lo jodido de esto es que no sabes qué va a pasar mañana. Puedes sentirse Tiger y luego pegas un sartenazo. Ir hoyo a hoyo, cogiendo 'green', dando oportunidad de 'birdie'", dijo.

El vigente campeón en Madrid insistió además que el recorrido del Club de Campo está exigente. "Este campo, como está el 'rough', si vas pegando bien tienes oportunidad y el resto va a sufrir. El 'rough' está muy difícil y parcheado, un metro perfecto y al metro siguiente estás fatal. Es un poco lotería. Y el viento ha sido un caos, un absoluto caos, pensando que dábamos golpes buenos. Es igual para todo el mundo, depende de uno mismo", terminó.