La Cala Resort, sede del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2026

Vista aérea del campo Europa de La Cala Resort. - LA CALA RESORT

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2026 se dusputará en La Cala Resort, en Mijas (Málaga), que será el escenario del torneo que volverá a cerrar la temporada del Ladies European Tour (LET) del 26 al 29 de noviembre.

"El cambio de sede mantiene, no obstante, una línea continuista en la apuesta por Andalucía y la Costa del Sol como entorno natural del torneo, reforzando el vínculo entre el Open de España femenino y uno de los destinos más reconocidos del golf europeo, tanto por la calidad de sus recorridos como por su capacidad organizativa", destacó un comunicado de la organización.

El campeonato se disputará en el recorrido Europa, uno de los tres campos diseñados por Cabell B. Robinson en este complejo, un trazado que destaca por su "carácter estratégico y por exigir precisión en los golpes de aproximación más que potencia desde el 'tee'".

"Se trata de un campo equilibrado, donde el golpe de salida condiciona claramente las opciones en cada hoyo, debido especialmente a unos greenes bien protegidos y muy movidos, con caídas que obligan a afinar la lectura", explicó la nota de prensa.

El Rio Ojén es parte integral del campo y su presencia en varios hoyos, junto a la variedad del recorrido con 'tees' elevados y cambios de dirección, obligará a las jugadoras a ser muy precisas durante la vuelta, combinando hoyos donde se puede ser agresivo con otros en los que la gestión de campo será clave.

Para Sean Corte-Real, director general de La Cala Resort, "es un orgullo ser la sede del Andalucía Costa del Sol Open de España y acoger la gran final del LET". "Este torneo representa la excelencia del golf femenino europeo y encaja perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer experiencias de primer nivel, tanto dentro como fuera del campo", dijo.

En cuanto al diseño, comentó que el recorrido "supondrá un desafío muy completo para las jugadoras, donde la estrategia, la precisión y la toma de decisiones serán determinantes". "Estamos convencidos de que, junto con nuestras infraestructuras y la calidad del destino, ofreceremos un escenario ideal para el cierre de temporada de un evento de esta magnitud", agregó.

La Cala destaca por la dimensión, con tres campos de campeonato de 18 hoyos y un 'Short Course' par 3 de 9 hoyos, con un total de 63 hoyos y "la mayor oferta de golf integrada en un solo resort en España". A ello se suma una propuesta de hotel, gastronomía, 'wellness', 'real estate' y estilo de vida.