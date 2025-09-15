Capgemini analizará los partidos de la Ryder Cup 2025 con una herramienta potenciada por la IA

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa consultura Capgemini ha presentado este lunes las últimas novedades de Outcome IQ para la próxima edición de la Ryder Cup 2025 de golf, que se disputará del 26 al 28 de septiembre en Nueva York y que este año incorporará un análisis en tiempo real de los partidos mediante la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Outcome IQ, implementado por primera vez en la Ryder Cup 2023 en Roma, ha sido mejorado significativamente con el sistema de IA agéntica patentado por Capgemini, que ofrece análisis dinámicos y contextuales para enriquecer la experiencia de los aficionados en televisión, plataformas digitales y redes sociales.

Outcome IQ ha sido diseñado para interpretar datos en directo, golpe a golpe, junto con el rendimiento histórico de los jugadores y otros factores, como las características específicas de los hoyos y las parejas de jugadores, con el fin de generar probabilidades e información detallada en el momento en que cada bola de golf deja de rodar.

El sistema evalúa cada golpe, hoyo y partido en tiempo real, lo que ofrece a los aficionados una comprensión más profunda de los cambios de ritmo, las decisiones estratégicas y el rendimiento bajo presión. Los analistas de las distintas plataformas de medios pueden seleccionar y publicar la información más relevante, adaptarla a su audiencia, a través de notificaciones push, widgets y comentarios.

Como novedad para 2025, Outcome IQ presenta información generativa en tiempo real basada en IA en todos los canales digitales, yescenarios hipotéticos que simulan posibles resultados basados en condiciones reales.

Con el respaldo de casi cinco décadas de historia de la Ryder Cup, la tecnología se basa en una gran cantidad de datos, incluyendo el rendimiento de los jugadores en sus últimos 50 torneos. Incorpora perfiles de jugadores, características específicas de cada hoyo y emparejamientos de equipos para calcular probabilidades con precisión.

Durante la Ryder Cup de 2023, se registraron más de 4000 golpes en tiempo real. En 2025, Outcome IQ irá más allá, aprovechando el poder de la IA para procesar hasta 360 datos simultáneamente y ofrecer información casi en tiempo real para los comentarios del torneo.

"Outcome IQ ejemplifica cómo la IA puede mejorar la experiencia de los aficionados en el deporte. Al combinar IA generativa con nuestra amplia experiencia en datos, tecnología y experiencia del cliente, permitimos a los aficionados disfrutar del juego con nuevas dimensiones, cada golpe se contextualiza y cada momento importa", explicó Pascal Brier, director de innovación de Capgemini y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo.

Outcome IQ estará disponible en todas las plataformas de la Ryder Cup durante el torneo que se celebrará en Bethpage Black, en Farmingdale, Nueva York.

Los aficionados podrán seguir los análisis a través de la aplicación de la Ryder Cup, redes sociales, retransmisiones en directo y pantallas en el lugar del evento. Capgemini es socio mundial de la Ryder Cup hasta la edición de 2027, que se celebrará en el condado de Limerick en Irlanda.