Davis Love III avisa de un posible boicot si los sancionados por jugar el LVI vuelven al PGA Tour

LONDRES, 3 Ago. (PA Media/dpa) -

El golfista estadounidense Davis Love III tiene claro que los jugadores del circuito de la PGA deberían no jugar si la justicia permite que puedan hacerlo los que han optado por el lucrativo y novedoso LIV Golf.

Hace poco, la justicia suspendió temporalmente los castigos que el DP World Tour, el Circuito Europeo, había impuesto a aquellos de sus jugadores que decidieron jugar el nuevo circuito impulsado por Arabia Saudí, entre ellos el español Sergio García, y el excapitán de la Ryder Cup cree que un desafío legal similar de los jugadores que han perdido su condición de miembro en el PGA Tour por este mismo motivo podría provocar una reacción dramática.

"Si los muchachos del LIV presentan una demandan y se les permite jugar en el PGA Tour, creo que el resto de los jugadores están bastante hartos", dijo Love este miércoles en conferencia de prensa antes del Wyndham Championship.

El ganador del Campeonato de la PGA de 1997 dejó claro que el comisionado del circuito, Jay Monahan, "está haciendo cumplir las reglas". "No queremos que esos muchachos jueguen, vengan y escojan nuestros torneos. Tenemos todas las cartas, le decimos a la Comisión Federal de Comercio y a Washington: 'No, apoyamos las reglas. No queremos que jueguen, no nos importa lo que digan los tribunales'. La opción que tenemos es que si tienen que jugar nuestros eventos, no los jugaremos", advirtió.

Love será el próximo mes de septiembre el capitán de su país en la Copa Presidentes, una cita en la que no podrá contar de momento con jugadores como Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Patrick Reed, que han perdido su condición de miembro de la PGA al inscribirse en el LVI.

"Les dije a los jugadores que se han ido o están pensando en irse, que es su decisión y que hacen lo que es correcto para ellos, pero que comprendan las consecuencias. Traté de parecer mi padre y probablemente no era muy bueno en eso, pero no discutí. Les dije que pueden ser Tiger Woods o que pueden ser expulsados de este juego, que ellos elegían", recalcó el que fuera capitán estadounidense de la Ryder Cup de 2016.

Love III insistió en que los jugadores "tienen reglas que tienen que cumplir". "Les dije que se estaban preparando para romper una regla que es muy importante y que les iban a penalizar por ello. Y Jay (Monahan) lo ha estado diciendo durante un año y algunos entendieron eso, algunos dijeron que no iba a suceder y algunos simplemente mintieron al decir que no estaban haciendo esto", subrayó.

El jugador de Carolina del Norte también reconoció que estaba "totalmente equivocado" al decir hace seis meses que el LIV no iba a ponerse en marcha y que si eso sucedía, Phil Mickelson sería el único jugador en ir allí. "No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero sé que va a ser una pelea y que los jugadores se están uniendo cada vez más en su contra", sentenció.