Europa y Estados Unidos llegan al domingo con todo por decidir en la Solheim Cup

Carlota Ciganda durante la Solheim Cup 2026 - Anthony Benoit / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europa y Estados Unidos decidirán en los doce partidos individuales de este domingo qué equipo se hace con la Solheim Cup 2026 que se está disputando en el recorrido neerlandés de Bernardus Golf, después de firmar este sábado otro día repleto en las segundas sesiones de 'foursomes' y 'fourballs', y con sólo Carlota Ciganda participando y perdiendo en su partido.

Tras un viernes de mucho equilibrio, un sábado aún mayor, con las estadounidenses replicando en los 'fourballs' (cuatro bolas y cuenta la mejor de cada jugadora), el buen inicio europeo en los 'foursomes' (cada jugadora juega un golpe). Esta vez no hubo dúo nacional, con la joven y debutante Julia López sin participar y Ciganda repitiendo en el último 'fourball' junto a Celine Boutier, saldado con derrota.

La navarra y la francesa tuvieron opciones dar un valioso punto al equipo que capitanea Anna Nordqvist gracias a dos 'birdies' consecutivos de la española en los hoyos 13 y 14 que les colocaron dos arriba ante Jennifer Kupcho y Lindy Duncan, pero la primera sacó dos magníficos 'putts' en el 17 y el 18 y las de Angela Stanford se quedaron el punto que dejaba el 8-8.

Los 'fourballs' fueron americanos, con tres de los cuatro puntos en juego y con Europa sólo ganando el primero con Lottie Woad y Charlie Hull, como los 'foursomes' fueron locales, que se llevaron los tres primeros en un arranque empañado únicamente por la clara derrota 6y5 de Woad y Hull ante Alison Lee y Lauren Coughlin.

De este modo, todo queda igualado para el domingo final de esta Solheim Cup, donde se jugarán los doce individuales, en los que Carlota Ciganda jugará en el penúltimo ante Jennifer Kupcho y Julia López en el séptimo ante Yealimi Noh.