Fundación Rafa Nadal impulsa el circuito solidario 'Spin&Swing' para "generar oportunidades" a niños vulnerables

Rafa Nadal, Xisca Perelló y el presidente de Cantabria Labs, Juan Matji, durante la presentación de 'Spin&Swing' en el Real Club de Campo Villa de Madrid. - José Oliva - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Spin&Swing', el nuevo circuito de golf solidario que Cantabria Labs ha lanzado junto a la Fundación Rafa Nadal, se presentó este martes buscando combinar deporte, empresa y un fuerte compromiso social y con el objetivo claro de recaudar fondos para el proyecto 'Educación y Deporte' de la Fundación Rafa Nadal, iniciativa que acompaña a más de 500 niños y adolescentes vulnerables cada año.

Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través del esfuerzo y la constancia es el principal objetivo de un circuito que arranca con 12 equipos --ampliable hasta 15-- y cuatro fechas diferentes, que se repartirá por todo el territorio nacional, con torneos en Murcia (La Manga Club 26 y 27 de febrero), Madrid (Real Club de Campo Villa de Madrid 21 y 22 de abril), Santander (Real Golf de Pedreña 11 y 12 de junio) y Girona (Camiral A Quinta do Lago Resort 22 al 24 de octubre), en los que habrá experiencias gastronómicas únicas.

Además, ya cuenta con 12 equipos confirmados: Santander, Kia, Silbon, Mahou, The Wemp Fundation, Quirón Salud, Golf Game Book, La Manga Club, Rosewood Villa Magna, Cantabria Labs, Heliocare y Rafa Nadal Fundation, cada uno compuesto por seis participantes que disputarán el campo completo y de los que sólo contarán las cuatro mejores tarjetas.

La presentación de este circuito tuvo lugar en el Club de Campo Villa de Madrid, y contó con la presencia de Rafa Nadal, Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, y María Fracisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal.

El ganador de 22 'Grand Slams' destacó que se trata de un día "importante" para la Fundación. "Intentamos seguir dando pequeños pasos, pero firmes, para llegar a más niños. Es una idea personal. Requerimos de recursos para generar oportunidades para los niños que viven en una situación vulnerable", afirmó.

La leyenda del tenis español señaló que la Fundación necesita tener "recursos recurrentes" y que por eso han apostado por este formato. "No hay ningún deporte que reúna las condiciones del golf. La gente se puede divertir y competir jugando con jugadores de distinto nivel, y eso lo hace el adecuado para este tipo de formato. Intentaremos que todas las empresas que han querido participar vivan una experiencia completa, tanto de competición como de ocio", explicó.

Por último, el manacorí subrayó que a través de los centros que tienen ven los resultados y las historias de superación que se viven cada año. "Hacemos un trabajo que transforma la vida de niños que tenían, a priori, un futuro muy complicado. Ese es el principio básico de la Fundación, y el propósito de este tipo de proyectos es llegar a cada vez más niños", concluyó.

Por su parte, la directora de la Fundación Rafa Nadal, María Francisca Perelló, recalcó que ha sido un reto porque no habían hecho nada similar hasta el momento. "Nos permite llegar a nuevas empresas y públicos. Es un formato diferente vinculado al deporte y valores. Como entidad sin ánimo de lucro necesitamos conseguir sostenibilidad en el tiempo y un torneo así nos da esa oportunidad", expresó.

Perelló afirmó que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los centros de la Fundación Rafa Nadal. "Intentamos maximizar las oportunidades de éxito en la vida de niños vulnerables. Es un proyecto de largo recorrido porque trabajamos con profesionales y eso hace que el impacto en los niños vaya mucho más allá. También trabajamos con las familias para reforzar su situación, y ya hemos acompañado a más de 3700 niños", recalcó.

Finalmente, el presidente de Cantabria Labs, Juan Matji, afirmo que es "una satisfacción" poder estar presente en un circuito que busca generar "un impacto positivo real". "Poder unir el ocio y la solidaridad es una oportunidad única. Va a ser un proyecto sólido y duradero. Creemos en el deporte y creemos en la inclusión", celebró.