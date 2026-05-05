Jon Rahm llega a un acuerdo con el DP World Tour y apunta a la Ryder Cup 2027

Archivo - Jon Rahm en el Open de España - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm ha desvelado este martes que ha llegado a un acuerdo con el circuito europeo, el DP World Tour, para abonar las multas que acumulaba por participar en eventos del LIV de Arabia Saudí que entraban en conflicto con pruebas del circuito continental, algo que a priori le permitirá ser elegible para la Ryder Cup de 2027.

"Son negociaciones. Vimos a principio de año esa opción que dieron a varios jugadores; había cosas que a mí no me gustaban del todo. No es que me negase, pero luché para que fuese un poco más igualado para las dos partes. Ha habido concesiones mías y concesiones de ellos, pero una vez me extendieron esa mano para cerrarlo, la cogí. Quiero finalizar esa etapa, no quiero pelear con nadie. Quiero ser parte del European Tour y jugar todos los torneos que me importen. Hay torneos que voy a seguir jugando siempre, como el Open de España", declaró en la rueda de prensa previa al comienzo del evento del LIV Golf en Virginia (Estados Unidos).

El acuerdo del deportista vasco es similar al firmado por otros ocho golfistas del LIV en febrero; se compromete a pagar todas las multas pendientes desde 2024 por participar en eventos que entraron en conflicto con los del DP World Tour. Rahm ha sido sancionado por tres torneos conflictivos esta temporada, y tiene otras multas pendientes desde que se unió al circuito saudí en 2023.

Ahora, el LIV corre el riesgo de desaparecer después de que se retirase el dinero del fondo soberano de Arabia. "¿Mi visión del futuro? No lo sé. Intento no pensarlo mucho, porque tenemos una temporada que jugar. Lo quiero comparar con un equipo de fútbol sabiendo que el entrenador se va a ir a final de temporada. Sabes que tienes que jugar, pero hay ambigüedad porque igual no vas a seguir el mismo sistema; es lo que pasa con Valverde", señaló, haciendo un paralelismo con el Athletic Club.

"Fue una sorpresa para todos, no nos lo esperábamos después del apoyo que nos había dado Su Excelencia a principios del año. Pero es la realidad, así que ahora hay que confiar en los líderes de esta liga, que puedan cambiar el plan de ejecución y acomodarlo para un nuevo inicio, hacerlo igual más atractivo para algún otro inversor y seguir adelante. No sé cómo será, no creo que cambie mucho de imagen o de lo que es la liga. Será en equipos, pero el resto ya no sabría decirlo", continuó.

Además, recordó que cuando firmaron con el LIV eran "conscientes" del riesgo que asumían. "Como hay incertidumbre en el futuro, como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que puede que vaya a ser, así que me voy a preocupar de lo que puedo. Sabemos que tenemos hasta el final del año, aún quedan muchos meses para que el equipo del LIV salga con un plan nuevo, así que no me quiero preocupar mucho más", manifestó.

A cambio de obtener exenciones condicionales para 2026, Rahm también ha aceptado jugar en los torneos del DP World Tour acordados durante lo que queda de este año. "Si no coincide con semanas del LIV que podemos jugar... Es más, muchos hemos jugado en el European Tour entre semanas de LIV. Si me dejasen, hay torneos que jugaría", indicó.

"Hay un par en enero, antes de nuestra temporada, como el de American Express, que siempre he jugado, Torrey Pines... cosas que si no coincidiesen, jugaría. Entiendo la posición que tiene cada uno, la lógica detrás de ello, pero si se me presentase la opción, jugaría. Ojalá pase algún día, no sé si va a ser algo cercano, pero a ver si de momento aparecen todas las cosas arregladas en el European Tour", finalizó.