Jon Rahm: "Siempre es bonito volver a casa, es el momento cumbre del año para mí"

Archivo - Jon Rahm, durante un torneo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm, capitán del equipo Legion XIII en el circuito saudí, ha admitido que "siempre es bonito volver a casa" y que eso "es el momento cumbre del año" tanto para él como "para los demás españoles", a pocos días de que en el Real Club Valderrama empiece una nueva edición del torneo LIV Golf Andalucía.

Rahm vuelve a Valderrama como actual líder de la clasificación individual del circuito saudí, con el objetivo de mejorar el segundo puesto que logró la temporada pasada en este torneo y alargar su buena racha delante de la afición local. Tras un complicado torneo LIV Golf Corea, Rahm se alegró por haber luchado en condiciones difíciles y por haber sumado puntos valiosos pese a no lucir su mejor juego.

"Siempre es bonito volver a casa. Este es el momento cumbre del año para mí y para los demás españoles", dijo Rahm este martes en rueda de prensa. "Siempre vengo con un extra de motivación porque es una semana muy especial", añadió Rahm, de vuelta en un escenario donde el año pasado firmó una tarjeta de 65 golpes sin 'bogeys' en la ronda final.

Luego subrayó la exigencia que presenta Valderrama, una de las sedes más respetadas a nivel mundial. "Este campo no regala ese tipo de vueltas muy a menudo. Hay que ganárselas", comentó. "Es increíblemente difícil. Es muy revirado. Tienes que jugar un golf sensacional", agregó.

Por último, elogió los éxitos en Valderrama de su compatriota Sergio García, capitán de Fireballs GC. "Que sea uno de los pocos jugadores en la historia que ha ganado varios campeonatos aquí demuestra lo difícil que es este campo", explicó. "Es un jugador increíble y un maestro con el viento, pero nunca es fácil ganar en casa", dijo el golfista vasco.