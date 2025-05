Jordan Spieth: "Me han preguntado por el 'Grand Slam' más que otros años"

CHARLOTTE (CAROLINA DEL NORTE, EEUU), 13 May. (dpa/EP) -

El golfista estadounidense Jordan Spieth siente que este 2025 le han preguntado "más que otros años" sobre la posibilidad de completar el 'Grand Slam' si conquista el inminente PGA Championship en los campos del Quail Hollow Club, en Charlotte (Carolina del norte, Estados Unidos).

"Ha habido varios años en los que he venido al PGA y nadie me ha preguntado por ello", afirmó este martes durante una entrevista recogida por la agencia PA Media. "Ha habido algunos años en los que ha sido una anécdota, supongo. Es curioso, creo que si Rory no lo hubiera hecho, no habría sido necesariamente una historia para mí", aludió a McIlroy.

"Siento que me lo han preguntado más que otros años, incluyendo años como el 2022, cuando llegué después de ganar y terminar segundo consecutivamente. Así que me ha sorprendido un poco la dinámica", añadió sobre la 89ª edición del Masters de Augusta que ganó el norirlandés y le sirvió para cerrar por fin la conquista del 'Grand Slam'.

"Pero siempre está en el calendario. Para mí, si solo pudiera ganar un torneo el resto de mi vida, elegiría éste por esa razón. Obviamente, ver ganar a Rory después de intentarlo durante varios años fue inspirador", comentó sobre el norirlandés. "Se notaba que era una victoria más difícil de lo que la mayoría de las veces lo hace parecer mucho más fácil", dijo.

"Así que el 'Grand Slam' obviamente estaba en su mente", agregó. "Algo así no lo ha hecho mucha gente, y por algo será. Me encantaría lanzarme al ruedo y darme una oportunidad este fin de semana", auguró un Spieth que negó sentirse "insultado" por no estar en quinielas de otros años para el título.

No en vano, PGA Championship se disputará en un lugar donde él ganó sus cinco partidos durante la Presidents Cup de 2022. "Creo que he estado haciendo 'trending' realmente bien", añadió Spieth. "Tuve una última mala semana en los golpes de aproximación, pero que en realidad ha sido, creo, algo que ha sido una buena dinámica para mí", argumentó al respecto.

"Simplemente cometí algunos errores tontos que fueron problemas de múltiples tiros en ese tipo de campos de la vieja escuela", explicó. "Pero me siento muy bien con algunas de las cosas en las que he estado trabajando, algunas de las mecánicas y la tracción de cómo estoy moviendo el palo o conseguir más sonido y más consistencia", subrayó Spieth.

"Cada vez tengo más confianza, siento que puedo jugar todos los vuelos de bola que me gustaría. Necesitas eso en este campo porque tienes que trabajar en ambos sentidos, a diferentes alturas", apuntó. "Aunque el campo está blando ahora, los 'greens' estaban firmes, así que vamos a tener que ser grandes pegadores", vaticinó finalmente, pese a la lluvia.