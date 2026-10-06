El LIV Golf consigue un compromiso de financiación de BC Partners Credit para su relanzamiento en 2027

Archivo - Legion XIII, equipo de Jon Rahm, celebra su victoria en Valderrama en el LIV Golf 2026 - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 6 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El circuito LIV Golf ha conseguido un compromiso inicial de financiación por una posible inversión de 300 millones de dólares (más de 266 millones de euros) por parte de BC Partners Credit para ayudar a su relanzamiento en el año 2027.

El circuito, cuya aparición en 2022 provocó una ruptura en el mundo del golf y con el DP World Tour y el PGA estadounidense, se declaró en quiebra el pasado mes de septiembre después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí -que había gastado 5.000 millones de dólares en cuatro años (más de 4.400 millones de euros)- anunciara que retiraba su apoyo al final de la temporada. Esto puso en duda su futuro, pero un acuerdo con BC, sujeto a la aprobación de un tribunal, le brinda la oportunidad de volver a empezar el año que viene.

BC firmó el mes pasado un acuerdo preliminar con LIV, en el que se le exige que contrate a la mitad de los jugadores a los que debe dinero, como parte de su plan de financiación. Sin embargo, los jugadores actuales no tienen la obligación de volver a incorporarse; de hecho, el español Sergio García presentó la semana pasada documentos judiciales solicitando la rescisión de su contrato.

Los documentos de la quiebra revelaron que LIV debía 64 millones de dólares (cerca de 58 millones de euros) a sus 27 principales acreedores, de los cuales 45 (40) correspondían a jugadores actuales y antiguos en el momento de la presentación de la solicitud, pero no incluían obligaciones futuras. Según algunas informaciones, al español Jon Rahm se le deben hasta 150 millones de dólares (133 millones de euros) por el resto de su contrato.

"Nuestro objetivo es facilitar que LIV Golf salga del proceso de reestructuración con una base financiera sólida y con un impulso renovado de cara a la temporada 2027", afirmó Ted Goldthorpe, socio y director de BC Partners Credit.

Por su parte, el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, resaltó que están cumpliendo con sus "principales hitos". "Y aunque aún queda trabajo por delante, hoy se ha logrado un avance significativo hacia una liga verdaderamente global, propiedad de los jugadores y centrada en los equipos, que complementa el golf en general y crea nuevas oportunidades para los jugadores, los aficionados, los socios y la próxima generación de golfistas", subrayó.