Marco Penge defenderá su título en el Open de España

Archivo - Marco Penge celebra su victoria en el Open de España de golf de 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista inglés Marco Penge retornará este próximo mes de octubre al Club de Campo Villa de Madrid para defender su título en el Open de España presented by Madrid, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Golf (RFEG).

El golfista inglés protagonizó el año pasado una gran actuación que le llevó a levantar el trofeo de campeón, el tercero de un prolífico 2025 donde también ganó en el DP World Tour el Hainan Classic a finales de abril y el Open de Dinamarca a mediados de agosto.