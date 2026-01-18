Nacho Elvira aguanta a la presión y gana el Dubai Invitational

Archivo - Nacho Elvira - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Nacho Elvira conquistó este domingo el Dubai Invitational, cita del DP World Tour, en una emocionante jornada final en la que se sobrepuso a la presión de alguno de los mejores jugadores del mundo para alzar su tercer título del circuito.

Elvira escapó en el liderato con tres 'birdies' en los primeros siete hoyos, pero dos 'bogeys' y el acecho de los perseguidores llevó hasta cinco golfistas a compartir la cabeza en un caótico desenlace en Dubai Creek Resort. Un 'birdie' en el 17 despegó al español y en el 18 ganó el prestigioso torneo de Dubai.

"Significa muchísimo. Si me hubieran dicho el martes que ganaría este torneo, nunca lo habría creído. Es un sueño hecho realidad, sobre todo teniendo a la familia aquí. Siempre he soñado con que mis hijos me vinieran con una victoria, y cualquier cosa que pase después de esto, nada se compara con esto", dijo el cántabro.

Elvira, de 38 años, se impuso por un golpe al australiano Daniel Hillier (-9), y por dos al irlandés Shane Lowry, el norirlandés Rory McIlroy y al también español David Puig. "Sabía que en algún momento iba a ser difícil, sobre todo con los grandes jugadores que jugaban delante de mí. Para ser honesto, no estuve nervioso hasta el último putt, el de un pie que me daba la victoria. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que ser paciente", añadió.

Anteriormente, Nacho Elvira había obtenido dos triunfos en el DP World Tour (Cricuito Europeo), la primera en el Cazoo Open (2021) y la segunda en el Soudal Open (2024). Y antes, entre 2013 y 2015, se había impuesto en cuatro ocasiones en el Challenge Tour.