Archivo - El golfista español Jon Rahm durante un Open de España - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau ya están confirmados como miembros del DP World Tour, después de que ambos abandonasen el LIV Golf tras los problemas financieros que ha atravesado el novedoso proyecto saudí, según confirmó este martes el Circuito Europeo.

DeChambeau se incorpora al DP World Tour por primera vez con la categoría 1, que se ha activado en virtud de una exención de cinco años que recibió tras ganar el Abierto de Estados Unidos de 2024 y que, según se informa, se presentó antes de que finalizara el plazo de solicitud el domingo.

La incorporación del reputado jugador estadounidense podría ofrecerle, a la larga, una vía para recuperar su tarjeta del PGA Tour estadounidense para 2028 ya que este circuito está adoptando una postura más dura frente al regreso de los exjugadores de LIV.

Junto a él, según publicó el DP World Tour en su web, también retorna el español Jon Rahm, que había estado en conflicto con este circuito desde su decisión de irse al LIV Golf, una decisión que también había tomado su compatriota Sergio García. Además, los también estadounidenses Dustin Johnson, Cameron Smith y Bubba Watson también participarán en este 'tour' el año que viene, tras haber firmado acuerdos para recibir invitaciones a un "número específico de torneos".

El director ejecutivo del DP World Tour, Guy Kinnings, espera que la temporada 2027 sea "una de las campañas más reñidas" de sus "55 años de historia". "Se ha producido un cambio significativo en el panorama del golf profesional masculino durante los últimos 12 meses. Como circuito mundial de golf, hemos adoptado un enfoque pragmático ante esta situación única y sin precedentes de cara al próximo año, teniendo siempre en primer plano los mejores intereses de todos nuestros miembros", apuntó en un comunicado en la web del circuito.

El directivo recalcó que son "conscientes de que hay diferentes puntos de vista", pero también que "este enfoque, debatido y acordado" con su Comité de Torneos y "combinado con este programa de invitaciones gestionado de forma responsable, aportará un valor añadido que, a su vez, beneficiará al circuito en su conjunto".