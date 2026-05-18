Rahm roza el PGA y el inglés Rai gana su primer 'major'

Archivo - Jon Rahm - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm terminó segundo en el Campeonato de la PGA celebrado hasta este domingo en el recorrido de Aronimink (Filadelfia), donde triunfó con autoridad el inglés Aaron Rai, campeón de su primer 'Grand Slam'.

El vasco rozó un PGA que ya le fue esquivo el año pasado, cuando se le escapó en los tres últimos hoyos, y que se sigue resistiendo al golf español como el 'major' que ni Severiano Ballesteros, José María Olazabal ni Sergio García lograron ganar. Tampoco esta vez un Rahm que buscaba su tercer 'grande', y que lo tuvo a tiro con un fuerte inicio de dos 'birdies' en los dos primeros hoyos.

El de Barrika empezó la jornada final a dos golpes del liderato del estadounidense Alex Smalley, con quien terminó empatado en segunda posición, a tres golpes de Rai. El inglés puso la directa desde un 'eagle' en el hoyo 9 y firmó cuatro 'birdies' en una segunda vuelta que, por momentos, parecía conservadora.

Sin embargo, Rai amplió su renta con el del 16 y sentenció el PGA con un 'putt' de 20 metros en el 17 para convertirse en el segundo ganador de Inglaterra, después de Jim Barnes en 1916 y 1919. A sus 31 años, el de Wombourne, que arrastraba una campaña frustrante por las lesiones, levantó el sexto torneo de su palmarés y el primer 'Grand Slam', sin que nadie viera venir su remontada.

Con más de 40 golfistas en seis golpes, el domingo prometía un largo final hasta que Rai se quedó solo. Por detrás, Rahm vio apagarse su momento con los 'bogeys' en el tres y el siete, para aprovechar después el par cinco del nueve. La segunda vuelta no le dejó mucha opción de 'birdie', sí en el 15, que dejó escapar, justo cuando Rai abría una distancia ya insalvable con el -9.

El vasco, con dos victorias en el LIV Golf esta temporada, se quedó a las puertas pero demostró estar en buen momento de golf. Con un 'birdie' en el 18, Smalley le igualó en el segundo puesto (-6). Empatados en cuarta posición terminaron el estadounidense Justin Thomas, el sueco Ludvig Aberg y el alemán Maltti Schmid.

En ese amplio cartel de aspirantes estaban también los dos mejores jugadores del mundo. El número uno y defensor del título, Scottie Scheffler, terminó en -2 dentro del 'Top 15', mientras que el número dos y campeón hace un mes del Masters de Augusta, Rory McIlroy, con -4 después de fallar en los asequibles hoyos 13 y 16. El otro español en liza, David Puig, terminó 'Top 20' con -1.