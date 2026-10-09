Tempos Vega Sicilia debuta en el golf con Mandolás y Macán Clásico como vinos oficiales del Open de España. - TEMPOS VEGA SICICLIA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tempos Vega Sicilia debuta en el mundo del golf como colaborador del Open de España presented by Madrid, que se disputa del 8 al 11 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid y en el que 'Mandolás' y 'Macán Clásico' serán los vinos oficiales del torneo.

Tras su reciente participación la pasada primavera en el Mutua Madrid Open de tenis, la empresa ha reforzado una estrategia orientada a acercar sus vinos a grandes acontecimientos deportivos internacionales y a nuevos públicos.

Esta iniciativa se articula bajo el concepto 'La Tierra, nuestro origen', compartiendo con el golf valores de excelencia, perseverancia, autenticidad y respeto por el territorio, así como la necesidad de precisión, paciencia y tiempo para lograr resultados de calidad.

El director general de Macán, Ignacio Calvo de Mora, y el director general de Bodegas Oremus, Róbert Kindl, han explicado que la presencia en el Open de España supone un paso natural en su estrategia. Ambos directivos han señalado que el golf y la elaboración de grandes vinos comparten el respeto profundo por la tierra y la búsqueda constante de la excelencia, lo que permite ofrecer una experiencia sensorial única en la sede histórica del recorrido negro diseñado por Javier Arana.

Durante el Open de España de golf, Tempos Vega Sicilia ha habilitado su presencia en tres puntos clave del recinto: el Club VIP, la Terraza Hoyo 18 y un espacio comercial abierto al público. En las dos primeras zonas, sumilleres expertos guían a los asistentes para degustar los vinos por copas, mientras que en la zona comercial se ha implantado una experiencia olfativa didáctica a través de frascos y campanas de cristal para identificar las esencias puras y los aromas de cada caldo.

De forma paralela a la celebración del campeonato, las marcas Mandolás -un blanco seco de uva Furmint de la región de Tokaj- y Macán Clásico -elaborado con Tempranillo y Garnacha en La Rioja por la alianza entre Benjamin de Rothschild y Vega Sicilia- se encuentran disponibles en tiendas especializadas madrileñas como Mantequerías Bravo, Casa Ortega, En Copa de Balón y Lavinia.

Asimismo, la experiencia gastronómica del torneo se ha trasladado a la capital al ofrecerse ambos vinos por copas en el restaurante Arzábal y en los establecimientos del grupo Paraguas.