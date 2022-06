Tiger Woods no jugará el Abierto de Estados Unidos

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Tiger Woods ha confirmado este martes que no disputará la próxima edición del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 16 de junio, pero sí planea competir en la edición 150 del Open Championship en St Andrews, el próximo mes.

El jugador californiano, de 46 años, tuvo que retirarse del Campeonato de la PGA de EEUU el pasado mes de mayo después de tres rondas y ha explicado que todavía no se siente preparado para competir en el próximo 'Grand Slam' del año.

"Previamente informé a la USGA de que no competiré en el US Open ya que mi cuerpo necesita más tiempo para fortalecerse para el golf de campeonato importante", dijo Woods este martes en su cuenta oficial de Twitter. "Espero y planeo estar listo para jugar en Irlanda en el JP McManus Pro-AM y en 'The Open' el próximo mes. ¡Estoy emocionado de volver pronto!", añadió Woods tras el anuncio.

La noticia no es una sorpresa dado que Woods tuvo problemas en Southern Hills el mes pasado. El ganador de 15 'majors' jugó claramente con dolor en su pierna derecha después de las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico en Los Ángeles en febrero del año pasado.

Woods se recuperó de una tarjeta inicial de 74 golpes para disparar una segunda ronda de 69 en Tulsa y pasar el corte con un lanzamiento de sobra, pero luego se fue a los 79 impactos el sábado, su peor marcar en la PGA de EEUU.

"Espero con ansias St Andrews", dijo en abril. "Eso es algo que es cercano y querido para mi corazón. "Gané dos abiertos allí, es el hogar del golf, es mi campo de golf favorito en el mundo. Estaré allí para eso", indicó Woods.

En su conferencia de prensa previa al torneo en Southern Hills, Woods comparó jugar en el Masters con escalar el Everest y dijo que "solo se volverá más plano y mejor". Sin embargo, cuando se le preguntó qué tan cerca está ahora del nivel máximo de condición física que podrá lograr, Woods agregó: "Esa es una gran pregunta. No sé. Habrá limitaciones en lo que podré hacer (con la pierna), pero me volveré más fuerte. No sé (por) cuánto es eso o cuánto rango de movimiento recuperaré", reconoció.

Hablando después de su primera ronda de 74, se le preguntó a Woods cómo la lesión afecta su swing. "Cargar duele, empujar duele, caminar duele y torcerse duele", dijo. "Es solo golf. Si no hago eso, entonces estoy bien", sentenció el estadounidense.