Archivo - Tiger Woods, durante un torneo. - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Tiger Woods tiene previsto volver al golf de competición en el Hero World Challenge del próximo mes tras pasar una temporada en rehabilitación a principios de este año, según anunció este martes el propio PGA Tour en su página web.

El 15 veces ganador de torneos 'grandes' ha pasado una temporada en un centro de Suiza tras ser detenido y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 27 de marzo, a raíz de un accidente de tráfico que protagonizó cerca de su domicilio en Florida (EE.UU.).

Woods salió ileso pese a volcar su Land Rover tras un choque contra una furgoneta con remolque al intentar un adelantamiento; superó la prueba de alcoholemia, pero el sheriff de Martin County, John Budensiek, dijo que el golfista se negó a someterse a un análisis de orina para detectar drogas.

Debido a varios problemas de lesiones, el laureado y mediático jugador de golf, a sus casi 51 años, no ha competido oficialmente desde el Open Championship de 2024 que se disputó en Troon.