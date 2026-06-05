Acosta somete al resto en la Practice del viernes en Balaton Park

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM) - Europa Press/Contacto/Fabrizio Carabelli

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha impuesto su ley este viernes en la Practice del Gran Premio de Hungría, octava cita del Mundial de motociclismo, al firmar el mejor tiempo del día en el estreno competitivo del Balaton Park y dejar a sus rivales a más de cuatro décimas, en una sesión en la que el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) fue segundo y en la que la gran sorpresa llegó con un Francesco Bagnaia (Ducati) muy desdibujado y fuera de la Q2.

Acosta fue creciendo a lo largo de la Práctica hasta cerrar una vuelta de referencia de 1:36.8, cercana a la 'pole' del año pasado, en un tramo final donde la mayoría montó el neumático blando y el tráfico marcó el ritmo de una sesión caótica en algunos momentos, pero con solo una caída sin importancia para Brad Binder (KTM).

El murciano, el 'Tiburón' de Mazarrón, ya había dejado señales claras desde mitad de entrenamiento, con varias vueltas rápidas encadenadas y un susto en la última chicane que no le impidió volver a apretar hasta dejar a más de medio minuto al resto de rivales, con tan sólo uno de ellos capaz de quedarse a 413 milésimas.

Fue el italiano Fabio Di Giannantonio quien gozó acercarse algo al líder de la jornada, con el del VR46 satélite de Ducati sólido en los compases decisivos, mientras que el segundo gran protagonista fue el español Raúl Fernández (Aprilia), muy constante en ritmo y tercero a medio segundo del mejor registro. El Top 4 lo completó Fermín Aldeguer (Ducati), que llegó a colocarse segundo durante la sesión con un ataque serio al cronómetro en la parte final con su moto Gresini.

La sesión dejó también momentos de alta tensión entre los aspirantes al título. El líder Marco Bezzecchi (Aprilia) se mantuvo siempre en la zona alta, llegando a rodar en ritmo de referencia en simulación de carrera, aunque sin poder pelear el liderato final del día. Su compañero y rival Jorge Martín (Aprilia), segundo en el campeonato, fue noveno tras mejorar en los últimos intentos y situarse en el Top 10 en un grupo muy apretado.

Marc Márquez (Ducati) volvió a mostrar buen ritmo de carrera, incluso mejorando tiempos con neumático usado, y acabó séptimo, a menos de ocho décimas de Acosta. El de Cervera dejó una de las imágenes del día al encadenar vueltas competitivas en el tramo central de la Practice, confirmando sensaciones positivas en su regreso progresivo a la parte alta. De hecho, el catalán fue el mejor de la FP1 por la mañana.

Más atrás, la gran noticia negativa fue su compañero Francesco Bagnaia (Ducati), que no logró encontrar ritmo en ningún momento y terminó 14º, fuera de los diez primeros y obligado a pasar por la Q1 en un fin de semana que se le complica desde el inicio. También sufrió Maverick Viñales (KTM), 19º, mientras Joan Mir (Honda) terminó 16º en una jornada discreta para Honda en términos de clasificación.

Entre las sorpresas positivas destacó el rendimiento de Iker Lecuona (Ducati), sustituto de Álex Márquez en el Gresini, que logró mantenerse dentro del Top 10 durante varias fases de la sesión y terminó 17º, adaptándose progresivamente al ritmo de MotoGP tras su paso reciente por Superbikes. El español dejó detalles de competitividad en un circuito completamente nuevo para él en la categoría reina.

En la zona media, Jack Miller (Yamaha) fue el mejor representante de la marca japonesa en 10ª posición y con pase directo a la Q2, por delante de Fabio Quartararo (Yamaha), mientras que Toprak Razgatlioglu (Yamaha) finalizó 12º en su progresión dentro del fin de semana húngaro. Alex Rins (Yamaha) cerró la clasificación en 21º.

En Moto2, el español Manuel González (Kalex) volvió a mostrar su condición de líder del campeonato al terminar al frente de la Practice, seguido por el australiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex). Daniel Muñoz (Kalex) fue cuarto en una sesión muy positiva para los pilotos españoles, con Alberto Ferrández (Boscoscuro) también dentro del Top 5.

En Moto3, el líder Máximo Quiles (KTM) dominó la sesión clasificatoria del viernes con autoridad y aseguró el pase directo a la Q2, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda) y del español David Almansa (KTM). David Muñoz (KTM) y Joel Kelso (KTM) completaron el Top 5, en una categoría pequeña muy comprimida pero con protagonismo claro de la armada española de cara al sábado.